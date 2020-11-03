　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／詭憶　跳水女王霸道情緒勒索

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼詭憶。（圖／采昌）

瘋言瘋語：

韓國電影節奏掌握成熟，所以看片通常都是輕鬆順暢，而這片題材鮮少有人採用，跳水的畫面不但姿態輕盈曼妙，視覺也不沉悶，即使場景不多，卻一點也不乏味，聰明的選擇，加上以鉤心鬥角的同袍閨蜜，作為懸疑內容的主創，整體感是好看的。

大量的水中拍攝的視覺，商業價值高，而跳水的取鏡從明又精簡，跳入水中幾秒鐘的時間，觀眾的目光完全專注，快速入戲的好處便是，不會理性的吹毛求疵，而是進入角色角度思考，跟著反轉再反轉，非常聰明的編劇取材，值得台灣編劇做功課。


片　　名：詭憶
英文片名：Diva
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2020-10-16
片　　長：01時24分
導　　演：趙瑟藝(JO Seul-yeah)
演　　員：申敏兒(SHIN Min-a) 、 李裕英(LEE You-Young) 、 李奎炯
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：采昌國際多媒體

劇情大綱

成名背後，隱藏著不為人知的瘋狂與欲望


不論技巧、美貌或個性，被譽為「跳水天后」的怡玲（申敏兒飾演）看似擁有一切，然而她唯一的遺憾，就是無法跟從小到大的好友秀珍（李裕英飾演）一同參與競賽。為了幫助秀珍，怡玲不顧教練反對，執意要將她的競賽項目，從單人跳水再新增雙人跳水。就在兩人傾注一切努力的同時，一場意外，讓秀珍神祕地失去蹤影，怡玲也因為重傷而失去部分記憶。當怡玲慢慢恢復記憶時，腦海中卻浮現秀珍不為人知的另一面…。究竟怡玲能否找出秀珍失蹤的原因？而她跟秀珍之間，又存在什麼不為人知的驚人祕密？

▲▼詭憶。（圖／采昌）

▲身為國家跳水冠軍的同隊好友壓力超大。

▲▼詭憶。（圖／采昌）

▲和閨蜜好友，是隊友也是對手。

▲▼詭憶。（圖／采昌）

▲面對好友失蹤和自己的撞車落海，媒體緊追不放。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」　網怒開砲：最壞身教
快訊／北市38歲警沒來上班　驚見倒臥家中猝死
勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金
快訊／接種流感疫苗後　又增1例死亡
案發現場／劫獄6囚飲彈排「詭異梅花」　生前打給他：我死了家裡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／詭憶　跳水女王霸道情緒勒索

葉文忠／出征？是出恭吧！

瘋電影／魔王的女兒　對你最好的人大多是你最不重視的

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

瘋電影／詭憶　跳水女王霸道情緒勒索

葉文忠／出征？是出恭吧！

瘋電影／魔王的女兒　對你最好的人大多是你最不重視的

太常「口乾」恐是疾病纏身！專家曝9大因素…少用嘴巴呼吸

美國大選開票　美媒估4日中午僅9州能開完98%

南韓再次分裂！文在寅支持川普、民眾支持拜登...只因「他」出現

新娘逼送入厝禮「免包禮金」…藏暗黑套路！她火噴6600元：臭婊子

4壽險11月再降保單宣告利率！　新台幣僅富邦人壽、新光人壽「保2」

竹市首創「台灣豬標章諮詢窗口」　助商家申辦台灣豬標章

骨鬆醫療照護網出擊　台大雲林分院深入長照機構追蹤治療

桃竹苗農民明北上抗議停灌　陳吉仲預計2週內宣布「調適策略」

「a5a5aa555oo～1a1aa555oo～」什麼歌？　唸出來萬人秒懂：這句真的有聲音

「撐紅傘」側坐機車！一陣大風吹…洋裝女慘遭甩飛「後腦砸地」亡

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

名家熱門新聞

葉文忠／出征？是出恭吧！

女生專屬的友情佔有慾

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

藥品GMP、食品GMP　傻傻搞不清楚

對你最好的人大多是你最不重視的

猙獰醜陋的戰爭人性

Apple Watch易刮傷？150元解決！

超市火鍋肉片變出5道美味料理

墾丁陰陽交界處藏「五行八卦陣」

奈奈：對付大男人主義的另一半

更多熱門

相關新聞

對你最好的人大多是你最不重視的

對你最好的人大多是你最不重視的

艾莉莎，一個懷抱歌唱夢的厭世女高中生，小心藏著暗戀心事，總抱怨自己是不被愛的人。一日，她目睹了好友珍碩的車禍意外，並眼睜睜看著珍碩的靈魂被魔王掠走。正當她因負疚感不知所措，一隻會說話的青蛙精靈突然現身，領著她墜入神秘的精靈國度。

猙獰醜陋的戰爭人性

猙獰醜陋的戰爭人性

戰爭只要開始就難結束

戰爭只要開始就難結束

美國老百姓必須覺醒

美國老百姓必須覺醒

關鍵字：

瘋電影詭憶賴賴申敏兒(SHIN Min-a)李裕英(LEE You-Young)李奎炯

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面