瘋電影／詭憶　跳水女王霸道情緒勒索

文／賴賴

瘋言瘋語：

韓國電影節奏掌握成熟，所以看片通常都是輕鬆順暢，而這片題材鮮少有人採用，跳水的畫面不但姿態輕盈曼妙，視覺也不沉悶，即使場景不多，卻一點也不乏味，聰明的選擇，加上以鉤心鬥角的同袍閨蜜，作為懸疑內容的主創，整體感是好看的。

大量的水中拍攝的視覺，商業價值高，而跳水的取鏡從明又精簡，跳入水中幾秒鐘的時間，觀眾的目光完全專注，快速入戲的好處便是，不會理性的吹毛求疵，而是進入角色角度思考，跟著反轉再反轉，非常聰明的編劇取材，值得台灣編劇做功課。



片 名：詭憶

英文片名：Diva

類 型：懸疑/驚悚

上映日期：2020-10-16

片 長：01時24分

導 演：趙瑟藝(JO Seul-yeah)

演 員：申敏兒(SHIN Min-a) 、 李裕英(LEE You-Young) 、 李奎炯

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：采昌國際多媒體

劇情大綱



成名背後，隱藏著不為人知的瘋狂與欲望



不論技巧、美貌或個性，被譽為「跳水天后」的怡玲（申敏兒飾演）看似擁有一切，然而她唯一的遺憾，就是無法跟從小到大的好友秀珍（李裕英飾演）一同參與競賽。為了幫助秀珍，怡玲不顧教練反對，執意要將她的競賽項目，從單人跳水再新增雙人跳水。就在兩人傾注一切努力的同時，一場意外，讓秀珍神祕地失去蹤影，怡玲也因為重傷而失去部分記憶。當怡玲慢慢恢復記憶時，腦海中卻浮現秀珍不為人知的另一面…。究竟怡玲能否找出秀珍失蹤的原因？而她跟秀珍之間，又存在什麼不為人知的驚人祕密？

▲身為國家跳水冠軍的同隊好友壓力超大。

▲和閨蜜好友，是隊友也是對手。

▲面對好友失蹤和自己的撞車落海，媒體緊追不放。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI