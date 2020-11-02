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列車暴衝出軌高懸半空　車頭停在「鯨魚尾巴」上...驚悚畫面曝光

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▲鹿特丹列車出軌，車頭被鯨魚雕塑接住（圖／路透）

▲鹿特丹列車出軌，車頭被鯨魚雕塑接住（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

荷蘭在當地時間2日有一輛列車行駛於高架軌道上，因不明原因衝出軌道的盡頭，甚至越過了高架橋牆面，第一節車廂「懸浮」在約9公尺的上空，仔細一看可以發現，車廂底下剛好有兩個鯨魚尾巴的雕塑品，正好接住了列車的墜落，所幸列車上只有駕駛一人，沒有發生傷亡事故，而確切原因仍有待調查中。

綜合外媒報導，事發地點位於荷蘭鹿特丹（Rotterdam）近郊的車站，當局指出，車上只有駕駛一人，事發後被緊急送往醫院檢查，沒有明顯外傷，隨後便被送到警局訊問。他表示，目前沒有發現駕駛有操作失誤的情形發生，全案正朝向為何安全系統沒有正常啟用的方向調查。

地區安全發言人魯德·納特羅普（Ruud Natrop）表示，還好有尾巴的雕塑在那裡，如果列車墜落下橋後果將不堪設想，幸好沒有人員傷亡，目前已經在與有關單位討論，如何將火車安全地拆除，過程中必須用到重型設備，但近日
天氣多為降雨，事發地點附近又多是草地，會增加器具架設的困難度。

據悉，該鯨魚尾巴雕塑由建築師Maarten Struijs設計，至今已約有20年的歷史，整體由纖維強化塑膠 （Fibre-reinforced plastic）製成。他表示，車廂懸浮、平衡在雕塑的景象就像是藝術品，「但我擔心雕塑的結構恐怕會因此受到影響。」

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