列車暴衝出軌高懸半空　車頭停在「鯨魚尾巴」上...驚悚畫面曝光

▲鹿特丹列車出軌,車頭被鯨魚雕塑接住(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

荷蘭在當地時間2日有一輛列車行駛於高架軌道上,因不明原因衝出軌道的盡頭,甚至越過了高架橋牆面,第一節車廂「懸浮」在約9公尺的上空,仔細一看可以發現,車廂底下剛好有兩個鯨魚尾巴的雕塑品,正好接住了列車的墜落,所幸列車上只有駕駛一人,沒有發生傷亡事故,而確切原因仍有待調查中。

綜合外媒報導,事發地點位於荷蘭鹿特丹(Rotterdam)近郊的車站,當局指出,車上只有駕駛一人,事發後被緊急送往醫院檢查,沒有明顯外傷,隨後便被送到警局訊問。他表示,目前沒有發現駕駛有操作失誤的情形發生,全案正朝向為何安全系統沒有正常啟用的方向調查。

A Rotterdam Metro went off the rails and was stopped by a sculpture.

Two pieces of publicly funded infrastructure and art collided to make the surreal art for our times. pic.twitter.com/mipd1Hnz8B