快訊／槍手衝進大學掃射！　阿富汗喀布爾至少19死22傷

記者王致凱／綜合報導

阿富汗首都喀布爾大學校園2日驚傳遭武裝槍手闖入掃射。阿富汗內政部發言人證實，至少有19人在這場襲擊中喪命，另有22人受傷。

▲阿富汗喀布爾大學校區遭槍手闖入。（圖／路透）



外媒報導，數名槍手當天上午闖入大學校園開火，上千名學生驚慌逃竄，甚至有多人被挾持為人質。阿富汗官員表示，在交火數個小時之後，安全部隊已經在現場擊斃3名攻擊者，現場已經獲得控制。

阿富汗副總統薩勒（Amrullah Saleh）將此次攻擊事件形容為「情報失敗」的結果，並且指控塔利班組織犯案，同時也指責鄰國巴基斯坦支持叛亂分子。塔利班發言人則堅持否認涉入此案。

除了塔利班之外，伊斯蘭國的阿富汗分支機構也在喀布爾地區活躍，過去也曾對學校實施過恐怖攻擊行動。

根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，一名軍事官員證實，由北約領導的聯軍「堅定支持特派團」（Resolute Support）就此事向阿富汗安全部隊提供了軍事協助，其中包括美軍在內。

近年以來，阿富汗教育機構經常成為激進組織的攻擊目標，上月25日一名自殺炸彈客在喀布爾一處教育中心走廊上引爆炸彈，造成近30名學生死亡，數十人受傷，受害者多數介於15歲至26歲之間。伊斯蘭國已經坦承犯下該案。

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