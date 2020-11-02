被性侵過女性「有點自尊都會去死」　網罵爆！高官為奇葩言論致歉滅火

▲印度高官的言論遭外界猛烈抨擊。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

政客是公眾人物，言行和舉動自然會被放大檢視。近期，印度一名政府官員竟公開譴責被性侵的受害者，聲稱任何一名曾經被強姦過的女人，若還存有一點自尊的話都會去死。此言論遭外界強烈抨擊，事後他趕緊公開致歉。

據《印度快報》報導，近日一名印度女性勇敢站出控訴，表示她多次遭到議會官員強暴。但印度喀拉拉州議會的領袖拉馬錢德蘭（Mullappally Ramachandran）得知後，不僅形容女人此舉是「政治勒索」，更公開檢討被害人，以輕藐的態度表示「任何一名曾經被強姦過的女性，有點自尊的話都會去死，或者避免自己再次被強暴」，而不是整天在哭。

議會領袖的言論，迅速在媒體上發酵，喀拉拉邦衛生部長夏拉賈（KK Shailaja）認為對於這種高級官員而言，其言論極危險又不洽當，並嗆說「被強姦是女人的錯嗎？難道沒有去自殺的女性，就是沒有自尊嗎？那些強姦者才是罪犯，他們必須受到懲罰！」

輿論迅速發酵，爭議也隨之擴大，拉馬錢德蘭趕緊為自己的言論向大眾致歉，表示他不針對特定人群，如果這些言論被誤解為反對婦女，其實那並非他的本意，一切只是個誤會。

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