大選最後閃電戰…川普1天衝5州「催票到深夜」　拜登重點回防賓州

▲川普1日在喬治亞州造勢。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統大選最後24小時衝刺，共和黨的美國總統川普與民主黨對手拜登的最後造勢，又被美媒形容為「大選最後的閃電戰」，而雙方也展現出截然不同的競選風格。川普將展開鐵人般衝刺行程，拜登則專心在鞏固關鍵賓州，不願重蹈4年前希拉蕊的覆轍。賓州擁有20張選舉人票，在搖擺州中僅次於佛羅里達的；川普4年前就是在賓州以1％之差擊敗希拉蕊，取得關鍵一役。

綜合外媒報導，川普在投票日前48個小時橫掃全國拉票，連續走訪5個州出席造勢大會，而拜登則專注在鞏固他的出生地賓州。根據RealClearPolitics網站統計的平均民調數據，拜登在賓州僅以4.3％的微弱優勢領先川普。

拜登2日將在賓州參與至少三場大型造勢活動，包括辦在大城匹茲堡的「選前之夜」活動，屆時知名歌手Lady Gaga將登台主持，預計會吸引眾多知名民主黨人和演藝名人出席。

共和黨則早在2天前，也就是10月31日，在賓州全天候舉行密集競選活動，且集會規模明顯比擔憂新冠疫情的拜登陣營要大膽的多，各地趕來奧援的「川粉」甚至將現場擠的水泄不通，聲勢驚人。

數據顯示，雙方競選團隊都將賓州視為勝利關鍵，誰能拿下賓州，就很有可能贏得最終選戰。川普目前看來在賓州比起在密西根或威斯康辛兩個北部搖擺州更有勝算，而賓州也是拜登入主白宮最直接的途徑。

川普與拜登競選團隊都計畫在最後48小時內回防賓州造勢。川普2日前往拜登的出生地點斯克蘭頓（Scranton）向藍領階級白人拉票，而拜登則將重心擺在鞏固費城、匹茲堡和賓州西部城市的白人與有色人種族群票源。

▲拜登前往傳統共和黨票倉德州拉票。（圖／達志影像／美聯社）



法新社報導，拜登1日費城的造勢風格與對手大不相同，他不像是一位聲勢奪人的大選挑戰者，反而更像是謹慎對抗一個聲嘶力竭巨人的競爭者。在費城一場競選活動，戴著口罩的拜登聲音壓得很低，現場民眾幾乎快聽不清楚他說話的內容。

此外，拜登團隊當天安排在費城近郊徹斯特（Chester）的一場工會演說也謝絕媒體入場，讓現場隨行記者相當不解，為何拜登不想把握每一秒鐘曝光機會。

根據白宮公布的總統公開行程，川普2日選前最後一天將先後在佛羅里達州、北卡羅來納州、賓州、密西根州和威斯康辛州舉行最後造勢，「選前之夜」將持續到當地時間晚間10時30分在大急流城（Grand Rapids）的最終演說才正式結束，川普接著將返回白宮等待選舉結果出爐。

▼川普大選當天將返回白宮。（圖／路透）



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