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選輸不承認？美有史以來「最不確定大選」登場　川普、拜登耍賴招數曝

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▲▼ 美國總統大選,投票,提前投票。（圖／路透）

▲美國此次選舉籠罩著前所未有的不定性。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

美國總統大選正式登場，最後到底誰能入主白宮成為現在最熱的話題，而《印度經濟時報（The Economic Times）》則是以「失敗者會接受選舉結果嗎？」為題，指出川普在這個問題上從未有明確回答，拜登則是承諾會接受結果，但也不代表民主黨會就此罷手，並對選舉中所發生的任何事提起訴訟。

根據《印度經濟時報》報導，2016年得美國大選使得民主黨處於邊緣地位，但現在他們無比的希望能將川普從連任的位置上拉下，成為1992年布希之後，首位連任失敗的總統。另一方面，民主黨候選人拜登（Joe Biden）在大多數民調中的支持率，則明顯領先於4年前的希拉蕊（Hillary Clinton）。

不過一些共和黨的人指出，搖擺周佛羅里達州的局勢發生了劇變，川普很有可能因此將該州拿下，但若是想要獲得連任機會，川普必須在更多搖擺州取得勝利；但共和黨的戰略家也指出，川普翻盤的機率可能不高，因為這次選舉中不確定性的選民減少了，也沒有強大的第三方候選人來吸引選民。

與以往不同的是，在這場選舉當中存在著選民恐嚇、訴訟跟因為新冠疫情而導致計票延遲的情況。對此川普也曾說過，如果他輸了，他可能會拒絕接受選舉結果。報導中指出，美國此次選舉籠罩著前所未有的不定性，川普試圖用近幾個月被揭穿的陰謀論，來破壞選舉結果，他一再的拒絕表態若是他輸了，他是否會同意和平移交政權。

而拜登則是承諾無論如何都會接受結果，但這並不意味著民主黨會就此罷手，在輸掉選舉後，他們很有可能會針對破壞選舉行為、郵寄選票等事項，在幾州提起選舉訴訟。

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