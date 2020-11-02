巴西州長提議強制接種中國疫苗　國民上街示威：拒當白老鼠

▲巴西國民拒絕強制接種中國生產的新冠肺炎疫苗。（圖／路透，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎疫情在美洲、歐洲和非洲等地仍相當嚴峻，其中在巴西累計有554萬例的確診病例，死亡病例也達到16萬例。目前有中國生產的疫苗正在當地進行臨床實驗，巴西聖保羅州（Sao Paulo）長多利亞（JoaoDoria）更希望國民應該強制接種疫苗。對此，在當地時間1日，有近300名民眾上街抗議多利亞的言論，更拒絕當中國疫苗的白老鼠。

根據《路透社》報導，在聖保羅州長多利亞的支持下，中國科興生物新冠肺炎疫苗正在聖保羅進行第3階段臨床試驗。他也曾公開表態，希望疫苗完成後國民要強制接種。不過，該言論受到當地民眾反彈，有近300人聚集在聖保羅主要商業街道，手持標語寫下「我們不是白老鼠」、「不要疫苗」，藉此抗議州長不應讓接種疫苗的意願變成強制性。

巴西衛生部曾在9月表示，等到主管機關批准，將採購4600萬劑疫苗，但隔天馬上被總統波索納洛（Jair Bolsonaro）推翻，他表示，巴西並不會採購這款疫苗，未來就算有採購疫苗，也希望讓民眾自己選擇是否接種，間接否定了多利亞的言論。

據報導，巴西目前確診數僅次於美國與印度，致死率也排在全球第二，僅次於美國，疫情呈現失控局面。不過巴西也曾有過強制接種疫苗的成功案例，例如提供新生兒接種的B型肝炎疫苗。最高法院首席大法官表示，關於是否讓國民強制接種新冠肺炎疫苗，將由法院作出最後的判決

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