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為什麼美國總統大選「都在星期二」　PTT「投票系」神人解答

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▲▼美國大選,投票。（圖／達志影像／美聯社）

▲PTT上有神人解答，為什麼美國大選總是在周二舉行。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

2020美國總統大選即將在11月3日周二進行，台灣的民眾雖然也相當關切這次大選，但是可能沒有注意到，美國的總統大選總是在「星期二」舉行，這一點跟台灣總是在周六的假日舉行可大不相同，就有網友在PTT發問相關問題，意外釣出一位被網友封為「投票系」的神人解答。

原PO在八卦板提問指出，為什麼全世界最大的民主國家投票日是在平日而不是周六或周日？感覺假日能投票的人比較多吧，還是那些當天不能投票的都去提前投票了？

▲農業，農產品。（圖／Pixabay）

▲立國初期的美國還是農業社會，為了方便農民投票所以大選才會選在11月。（圖／Pixabay）

一位IP位址在美國的鄉民發文解答指出，首先，為什麼選11月？因為很早以前，美國還是農業社會，秋收之後、冬季之前，農民們比較有空閒，道路還不至於因為大雪而不堪通行，所以大選就放在這個期間。

其次，為什麼定在星期二而不是周末？這是因為那個時候絕大多數美國人都信奉基督教或天主教，聖經規定星期天是安息日，大家都要放下手中的工作，人們會穿上最好的衣裳，到教堂去做禮拜。

當年，美國很多道路狀況很差，有些偏遠的地方甚至沒有像樣的路，交通工具也遠遠沒有現在發達，人們可能需要一天的時間才能到達投票站。

而且，當時投票都在縣政府所在地舉行，許多農民或工人卻住在遠離投票站的地方。美國國會為了避免造成選民不得不在星期日上路（因為星期日是基督安息日），所以選擇了星期二，以便讓需要旅行的選民可以在星期一動身。

就這樣，各地紛紛將大選的日期定在了「11月的第一個星期一後的星期二」。為何是「第一個星期一後的第一個星期二」而不是「11月的第一個星期二？」因為如果「11月第一個星期二」剛好是1日，那樣就比較麻煩了，首先11月1日是天主教的「神聖日子」，在這一天他們的教徒可能因此無法投票，還有一個原因則是，當時的商人習慣在1號結算上個月的帳。

美國選舉人收到大量反川普信，籲請跑票。圖為肯塔基州選舉人團成員Jim Skaggs。（圖／達志影像／美聯社）

▲由於立國初期的美國交通不便，考慮到各州的距離，才會有選舉人團票須在34天內送達的規定。圖為2016年肯塔基州選舉人團成員Jim Skaggs。（圖／達志影像／美聯社）

還有，美國國會規定，各州選舉人團選舉總統的投票結果要在「12月的第一個星期三」送達華盛頓。為了保證不至延誤，他們又在1792年立法，規定各州推舉總統選舉人的日期必須在這之前的34天之內完成，定下這麼長的時間差，是因為選舉人要到各州的州府去履行投票義務，有的旅途很長，還有就是要考慮到郵遞的速度。

到了1845年，國會發現，有的年份可能出現11月的第一個星期二是1號的情況，這樣到12月的第一個星期三就超過了34天。為解決這個法律上出現的矛盾，在1845年，聯邦國會為全國制定了一個大選日「11月第一個星期一過後的第一個星期二」。大選是這樣，各州的預選和初選也就紛紛仿效，星期二就成為美國最常見的選舉日。

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