譚德塞「曾接觸確診者」自我隔離中　世衛組織回應了

記者楊庭蒝/綜合報導

世衛組織(WHO)秘書長譚德塞2日證實,他曾與2019冠狀病毒疾病(COVID-19)的確診者接觸,不過沒有出現任何症狀,仍會遵守WHO的規範,開始自我隔離。對此,WHO在Twitter上發文強調,雖然譚德塞正在自我隔離當中,不過與部分錯誤的報導相反,他並未被檢測出對於新冠病毒的陽性反應。

▲世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)。(圖/路透)

據悉,譚德塞在進行自我隔離的過程中,仍會在家工作。他表示,遵守衛生指引是至關重要的事,如此才能打斷冠狀病毒傳播的鎖鏈,遏制病毒,並保護醫療系統。他也指出,會繼續與WHO的同事們努力,拯救生命與保護弱者。

雖然台灣的新冠肺炎疫情趨緩,目前國內僅有563例確診,不過在歐洲、美國等地的疫情仍相當嚴峻。美國疫情在即將到來的大選前夕到達高峰,在10月30、31日連續兩天單日確診超過9萬例,刷新全球單日確診的新高紀錄。歐洲在過去5週的新冠確診人數翻了一倍,使得染疫人口在1日突破1000萬例,其中以法國、西班牙與英國最為嚴重,對當地的醫療體系帶來極大的考驗。

Contrary to some incorrect reports, @DrTedros hasn't tested positive for #COVID19. He has been identified as a contact of a person who tested positive.

Dr Tedros is feeling well and is in self-quarantine as a precautionary measure, in line with WHO protocols. https://t.co/dDjh9ZTDcN