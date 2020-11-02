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譚德塞「曾接觸確診者」自我隔離中　世衛組織回應了

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記者楊庭蒝／綜合報導

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞2日證實，他曾與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的確診者接觸，不過沒有出現任何症狀，仍會遵守WHO的規範，開始自我隔離。對此，WHO在Twitter上發文強調，雖然譚德塞正在自我隔離當中，不過與部分錯誤的報導相反，他並未被檢測出對於新冠病毒的陽性反應。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

據悉，譚德塞在進行自我隔離的過程中，仍會在家工作。他表示，遵守衛生指引是至關重要的事，如此才能打斷冠狀病毒傳播的鎖鏈，遏制病毒，並保護醫療系統。他也指出，會繼續與WHO的同事們努力，拯救生命與保護弱者。

雖然台灣的新冠肺炎疫情趨緩，目前國內僅有563例確診，不過在歐洲、美國等地的疫情仍相當嚴峻。美國疫情在即將到來的大選前夕到達高峰，在10月30、31日連續兩天單日確診超過9萬例，刷新全球單日確診的新高紀錄。歐洲在過去5週的新冠確診人數翻了一倍，使得染疫人口在1日突破1000萬例，其中以法國、西班牙與英國最為嚴重，對當地的醫療體系帶來極大的考驗。

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