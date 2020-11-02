Lady Gaga約翰傳奇幫拜登站台！　民主黨選前之夜賓州猛催票

▲ 美國民主黨總統候選人拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國2日即將迎來選前之夜，民主黨集中火力想催出搖擺州賓州選票，根據拜登競選團隊1日最新消息，美國歌手女神卡卡（Lady Gaga）將與拜登夫婦同台現身賓州第二大城匹茲堡，而創作歌手約翰傳奇（John Legend）將與拜登副手賀錦麗夫婦來到費城。

▲女神卡卡。（圖／路透社）

綜合CNN、CBS報導，拜登選前最後一天造勢活動，從賓州比佛郡（Beaver County）出發，在與工會成員和領袖見面後，就會啟程前往匹茲堡出席由非裔美國人參加的活動，夫人吉兒（Jill）當日則是前往另個城市伊利（Erie）等地後，接著才與拜登會合。到了晚上，夫妻倆就會和女神卡卡同台，出席眾所矚目的選前之夜。

女神卡卡現已在推特證實這項消息，「能夠回到賓州真的太興奮，我之前常飛去匹茲堡探望阿嬤，明天我們就在拜登造勢活動上見！」

I AM SO EXCITED to be back in Pennsylvania! (Pittsburgh where I used to fly into to visit my grandma!). See you tomorrow at Joe’s rally! WE NEED EVERY VOTE PA - make a plan. This election depends on you! #Biden #vote pic.twitter.com/K7WYuuoPrB — Lady Gaga (@ladygaga) November 1, 2020

在女神卡卡幫拜登站台的同時，拜登副手賀錦麗夫婦則是現身費城，屆時創作歌手約翰傳奇（John Legend）也將同台。

約翰傳奇近日不斷在推特發表政治評論，除了呼籲選民投票之外，也批評川普在新冠防疫方面沒有和醫療人員站在同一陣線，「我們必須把這麼可怕的人趕出辦公室，他絕對是領導國家走出這場危機之中，表現最差勁的那個人。」

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢