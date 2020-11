Lady Gaga約翰傳奇幫拜登站台！　民主黨選前之夜賓州猛催票

▲ 美國民主黨總統候選人拜登。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國2日即將迎來選前之夜,民主黨集中火力想催出搖擺州賓州選票,根據拜登競選團隊1日最新消息,美國歌手女神卡卡(Lady Gaga)將與拜登夫婦同台現身賓州第二大城匹茲堡,而創作歌手約翰傳奇(John Legend)將與拜登副手賀錦麗夫婦來到費城。

▲女神卡卡。(圖/路透社)

綜合CNN、CBS報導,拜登選前最後一天造勢活動,從賓州比佛郡(Beaver County)出發,在與工會成員和領袖見面後,就會啟程前往匹茲堡出席由非裔美國人參加的活動,夫人吉兒(Jill)當日則是前往另個城市伊利(Erie)等地後,接著才與拜登會合。到了晚上,夫妻倆就會和女神卡卡同台,出席眾所矚目的選前之夜。

女神卡卡現已在推特證實這項消息,「能夠回到賓州真的太興奮,我之前常飛去匹茲堡探望阿嬤,明天我們就在拜登造勢活動上見!」

I AM SO EXCITED to be back in Pennsylvania! (Pittsburgh where I used to fly into to visit my grandma!). See you tomorrow at Joe’s rally! WE NEED EVERY VOTE PA - make a plan. This election depends on you! #Biden #vote pic.twitter.com/K7WYuuoPrB