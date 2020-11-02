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川普嗆：票投拜登＝支持「封鎖與裁員」！喊話實現最偉大美國復興

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▲川普,造勢,北卡州。（圖／路透）

▲美國總統川普1日來到搖擺州北卡州造勢。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普把握大選前幾天的寶貴時間，在各個搖擺州積極造勢，他1日晚間來到北卡州希科里（Hickory），表態反對進一步的封鎖，並宣稱若把選票投給民主黨候選人拜登，就是投給「封鎖、裁員與悲慘」。

根據《福斯新聞》，儘管美國新冠肺炎病例激增，川普1日仍呼籲民主黨籍州長庫柏（Roy Cooper）開放北卡州。他表示，歐洲實施封鎖，病例與死亡人數卻仍激增，導致更多痛苦、延遲醫療與金融災難，「我們在經濟方面擁有最微幅的下滑與最大幅的上升……投票給拜登就是投給封鎖、裁員與悲慘，取消憲法第二修正案」。

▲川普,造勢,北卡州。（圖／路透）

▲川普,造勢,北卡州。（圖／路透）

▲許多川粉紛紛前往現場表達支持。（圖／路透）

川普對於國內疫情抱持樂觀態度，認為病毒即將遠離，有效疫苗或療法很快就會問世。他表示，其推出的經濟復甦計畫能夠「打造全球最大的經濟強國」，若順利連任將「實現史上最偉大的美國復興」，「如果你想要殺死病毒的疫苗，一份能夠養家活口的工作，以及好好生活的自由，就投票給我吧」。

▲▼拜登在愛荷華州舉行「汽車露天造勢活動」（drive-in campaign stop），民眾得以將汽車開入會場，達成有效隔離防疫的作用。（圖／路透）

▲拜登痛批川普政府防疫遲緩，簡直就是「犯罪」行為。（圖／路透）

拜登在上（10）月的最後一場總統辯論會上警告，美國疫情捲土重來，即將面臨一場「黑暗的冬天」，指控川普政府沒有將病毒視為重大威脅，防疫行動過於遲緩，26日稍早在費城的造勢活動上，甚至形容川普的疫情應對「幾乎是犯罪」。他呼籲在全國範圍內強制規定戴口罩，承諾關注追蹤接觸者，增加檢驗，遏止疫情，但目前沒有提倡進一步封鎖。

根據政治新聞與民調網站「真清晰政治」（Real Clear Politics ），川普與拜登在北卡州的支持率不相上下。

《美聯社》認為，如果川普連任，許多政策與現況將會延續下去，沒有跡象顯示任何重大政策轉變。舉例來說，他可能繼續推動減稅、鬆綁各種法律限制、廢除歐巴馬健保、與醫療專家爭論防疫知識、打擊合法與非法移民、以「美國優先」為中心實施外交政策等等。

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