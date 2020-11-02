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白宮全面封鎖！架大型圍欄防選舉動亂　250名國民兵待命中

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記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選3日登場，為了防止可能發生的混亂情況，消息人士私下透露，白宮外圍自2日起就會開始建造大型圍牆，範圍涵蓋白宮建築群、橢圓形草坪等，防堵有心人士闖入白宮，且如今已有250名國民警衛隊成員進入待命狀態。

英國《每日快報》（Daily Express）報導，美國今年總統大選白熱化，民調拉鋸不斷，更有傳聞提及，全美本周可能發生大規模暴動騷亂，尤其是關鍵搖擺州賓州、威斯康辛州、佛州、喬治亞州、密西根州等，或是此前發生過大型衝突的地方。

▲▼ 白宮。（圖／路透）

▲美國白宮。（示意圖／路透）

聯邦執法官員透露，相關團隊將於當地2日在白宮周邊展開大型圍欄建造作業，範圍包含白宮建築群、橢圓形草坪（The Ellipse）以及拉法葉公園（Lafayette Park）。據悉，圍欄經過特別設計，旨在防止有心人士翻牆闖入白宮。

此外，NBC新聞記者班奈特（Geoff Bennett）也在推特上表示，250名國民警衛隊進入待命狀態。先前有分析指出，該部隊可能被用來鎮壓大選後的內亂局面；依據一般情況，州長有權號召國民警衛隊，採取人群控制及實施宵禁等行動。

全美多個城市現已加派員警戒備，包括拉斯維加斯、紐約市、休士頓、洛杉磯、芝加哥等。在紐約市，除了依據法規，每個投票所一名員警駐守維護秩序之外，今年加派數百人待命；與此同時，洛杉磯警方訓練120人的控制小組，芝加哥警方則是要求員警銷假，延長輪班時間。

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