漲了27倍！Uber搭8分鐘「竟要價4200元」　18歲男酒醉醒來傻了

▲ Uber在繁忙時段很有可能會增加搭乘價格。(圖/路透)

記者黃心瑀/綜合報導

英國18歲男子馬特(Matt Bennett)先前喝醉,用手機叫了一輛Uber想從酒吧回家,沒想到隔天醒來的時候卻傻眼的發現,前一晚的車資竟然要價111英鎊(約4200元台幣),但總里程數才2英里(3.21公里)而已,比起平常4到7英鎊(約151到265元台幣)的費用,足足多了快27倍的價格,讓他十分氣憤。

綜合外媒報導,馬特日前在酒吧喝醉,在訂車時沒有特別注意價格,就上了車回家了,一直到隔天他在查看帳單時傻眼的發現,原本一趟只要4到7英鎊的8分鐘路程,竟然硬生生漲價到111英鎊;他說以前他就常常從酒吧搭Uber回家,但從來沒有遇過這個問題。

覺得被不合理收費的馬特急忙告知家人這件事,他的媽媽曼蒂(Mandy)則生氣的表示,兒子根本無法負擔這樣高昂的車費,而且現在工作很難找,完全無法付錢,但是即使今天經濟狀況是允許的,他們還是不會繳納這種不合理的收費。

報導中指出,馬特向Uber公司提出抗議之後被告知,因為他叫車的時候是一個繁忙時段,更因為有10點宵禁的關係,所以費用會往上調漲,111英鎊絕對是一個合理的價格。對此,曼蒂則稱若是要加收費用,在下訂單的時候一旁應該會有一個紫色圈圈跟黃色閃電的標示,而兒子的收據上卻沒有任何標示顯示因繁忙所增加的費用。

曼蒂說,因為這件事情她打電話到Uber申訴,但一周過去了甚麼問題都沒有解決,一直到媒體聯絡Uber公司之後,這筆訂單才獲得關注,並且退錢給兒子。

