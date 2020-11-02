78歲老翁爽娶17歲嫩妻　羞喊「想再生個孩子」22天就離婚！

▲相差61歲的爺孫戀，短命婚姻只維持22天。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

印尼78歲男子薩爾納(Abah Sarna)因為上月迎娶17歲嫩妻諾妮(Noni Novita Handayani)，讓這段相差61歲的爺孫戀爆紅，不過2人完全不在意年齡差距，當時他還甜蜜表示「想盡快再生一個孩子」，沒想到這段婚姻僅維持22天，近來傳出他要離婚的消息。

來自西爪哇省梳邦區(Subang)的薩爾納，上月初才對外高調宣布他與小61歲嫩妻結婚的喜訊，沒想到上月30日突然向對方提出離婚，消息一出再度引發轟動。諾妮的哥哥1日證實，妹妹的確收到來自丈夫的離婚信，「事前沒有任何徵兆，我們也十分驚訝」。

薩爾納表示，其實他也不想就這樣和諾妮分手，可是家人原本不知道她只有17歲，所以婚後一直遭到女兒反對。有消息指出，是因為薩爾納發現諾妮婚前曾經懷孕才會離婚，不過此說法被女方家屬駁斥子虛烏有。據了解，薩爾納喪偶後，因為時常向諾妮購買汽油而譜出戀曲，2人的婚姻當初也遭到女方家屬反對，沒想到得來不易的感情卻落得如此下場。

結婚時薩爾納為了向諾妮示愛，不但大手筆提供女方洗衣機、櫥櫃、摩托車等生活物品，還送出11克黃金與印尼盾1000萬元（約台幣1.9萬元），聘禮多到要用卡車來裝，如今雖然婚事告吹，但他不打算把這些禮物討回來。

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