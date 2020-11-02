質問畫面曝光！拜登造勢遭台下嗆「你兒子在烏克蘭」　秒沉默低頭

▲拜登在一次造勢時遭台下觀眾對質次子醜聞。圖為拜登3月至德州休士頓大學造勢。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國民主黨總統候選人拜登被捲入次子杭特（Hunter Biden）的電郵門醜聞，成為本次競選一大痛點。他有一次在造勢時，被台下民眾當場質問，甚至直吼「你兒子在烏克蘭」，竟立刻沉默不語，垂頭看講台。

根據影片，拜登在演講中表示，川普執政帶來一片混亂與腐敗，美國不能再經歷一次這樣的4年時光，選民們做出的選擇將根本且永遠地改變美國，「這次競選關乎我們國家的靈魂，而川普已經毒害我們的靈魂。他捍衛仇恨的火苗、仇恨團體與白人至上主義」。

拜登繼續說道，川普乘坐川普大廈的電梯下來，宣布要抓捕那些「粗魯的墨西哥人」。此時，台下一位觀眾突然插嘴大吼，「這是個謊言，喬。你兒子在烏克蘭！」現場的民主黨支持者們掀起一陣譁然、吼叫與噓聲，而拜登立刻停止發言，陷入沉默，垂頭望著講台。

該觀眾繼續大吼，指控拜登涉及不當金流與外交關係，甚至爆粗口罵道，「你兒子是個癮君子」、「川普是無辜的！」、「你永遠不會成為總統」。拜登稍後數度想要開口解釋，但屢次被反對男子與支持群眾的聲浪打斷。

據悉，拜登去年12月13日在德州聖安東尼奧（San Antonio）造勢發生此衝突，過程被記錄下來，並分享在YouTube頻道Just Another Channel，但直到最近才在網路上引起注意。

許多網友紛紛留言表示，「拜登的微笑已經說明一切。他知道你是對的，而他有麻煩了。」、「保佑愛國者」、「這傢伙甚至無法替自己辯護」。

►更多【美國總統大選】相關新聞請點此



聽Podcast掌握美選及國際局勢

►理膚寶水「B5全面修護霜」超殺價 肌膚疑難雜症都靠它！