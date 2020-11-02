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俄羅斯7歲小男孩發現2.5億年前魚龍化石　胸腔肋骨明顯可看

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實習記者劉佩婷／綜合報導

近日俄羅斯有位7歲的小男孩德米特里·西連科（Dmitry Sirenko）在濱海邊疆區的俄羅斯島（Russky Island）岸邊意外發現魚龍化石的遺骸，經過專家檢驗與調查過後，確認是2.5億年前的魚龍化石。

據俄國《RT》報導，這塊石頭上的遺骸的確是史前大型海洋爬行動物魚龍的化石，可以很明顯地看到牠的胸腔與肋骨，脊椎也完好無缺的烙印在石塊上，但無法確認是否含有骨頭碎片。研究專家表示，計畫將這塊石頭順著紋路切開，看看裡面是否有魚龍的骨骼存在。

▲俄羅斯7歲男童希連科發現魚龍化石。（圖／instagram／primocean_Aquarium）

▲俄羅斯7歲男童希連科發現魚龍化石。（圖／instagram／翻攝自primocean_Aquarium）

小男孩表示，自己本身就很喜歡恐龍，也一直渴望找尋恐龍的骨骼，並且鑽研恐龍的身體結構，他知道，這塊石頭非常不尋常！萬萬沒想到竟然能在岸邊意外發現恐龍的化石，自己也相當驚訝。

▲岩石上的魚龍化石痕跡。（圖／instagram／primocean_Aquarium）

▲岩石上的魚龍化石痕跡。（圖／instagram／翻攝自primocean_Aquarium）

魚龍化石（Ichthyosaurus）也稱作「魚類蜥蜴」，是一種已滅絕海生爬行動物。魚龍的化石發現於比利時、英國、德國、瑞士，生存年代為侏儸紀早期。魚龍的耳骨很堅硬，可能將震動傳至內耳。視力是魚龍的主要獵食能力，牠擁有巨大、靈敏的眼睛，由骨環保護著。魚龍的糞便化石顯示牠們以魚類與魷魚為食。科學家最初認為魚龍在陸上產卵，後來的化石證據顯示雌性魚龍直接產下幼體，幼體的尾巴先經過產道，以防止在水中溺死。

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