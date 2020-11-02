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全美確診數破920萬　川普造勢笑了：選後開除「防疫專家」！

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▲▼ 美國總統川普1日出席佛州造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普1日出席佛州造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國大選倒數1天，總統川普2日凌晨向選民表示，新冠疫情現仍占據諸多新聞報導版面，他對佛奇大失所望，可能在3日大選過後開除防疫專家佛奇（Anthony Fauci），儘管佛奇儘管是個好人，但在新冠疫情方面「錯了太多」。

綜合CNN、美聯社報導，川普1日來到佛州競選造勢，活動持續進行到2日凌晨尚未落幕，期間他提及新冠疫情話題，開始抱怨新聞媒體針對疫情的報導。他話鋒一轉提到，「等到11月4日後，就不會有太多相關消息」，接著支持場開始大喊「開除佛奇」長達18秒，此時戴著紅色帽子的川普露出笑容。

川普隨後向選民說，「別告訴別人，讓我等到大選過後再說吧」，並感謝台下選民的建議，強調佛奇是個好人，但迄今在新冠疫情方面「錯了太多」。此前，川普曾表示，許多人相當尊敬佛奇，外界對佛奇的接受度也相當高，若是在大選日前撤換，恐怕會帶來負面政治影響。

截至美國時間2日凌晨，全美超過920萬人確診新冠肺炎，超過23萬人染疫病逝。佛奇先前表示，川普忽視他所提出的防疫建議，超過1個多月沒有與川普交談，強調若不盡快採取防堵疫情蔓延的措施，美國今年冬季將會相當難熬。

▼在這場造勢晚會中，大多數選民並沒有戴上口罩。

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