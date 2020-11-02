後院被當垃圾場！他全身長滿「噁心爛瘡」　每月抓到2萬蠅

▲英國一名男子自家後院遭堆滿腐爛垃圾，他因此全身長滿爛瘡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國西米德蘭茲郡（West Midlands）發生一起離譜事件。48歲的潘恩（Mick Payne）住在漢茲沃斯 （Handsworth），自家後院緊鄰英國鐵路網公司（Network Rail）的土地，卻時常被該機構不當處理的垃圾堆所苦。他為此煩惱時間長達7年，卻仍沒有獲得改善，如今甚至全身長滿噁心爛瘡。

綜合《鏡報》、《伯明罕生活報》，潘恩的手指、手臂、雙腿、臉部與頭頂都長了爛瘡，甚至發起高燒，原來是遭到馬蠅（horse fly）叮咬導致。他坦言，這已經是第三次被叮咬，但首次嚴重到需要前往急診室治療，服用抗生素，「這簡直是一場活生生的惡夢，我手臂上的咬痕就像是恐怖電影裡會出現的東西」。

Dad left with 'horror movie' horse fly bites in Handsworth garden - and blames dumped wastehttps://t.co/gn2qXmkGBQ — Birmingham Live (@birmingham_live) November 1, 2020

潘恩在後院懸掛拋棄式捕蠅器，光是最近1個月就捕獲2萬隻馬蠅。他在過去7年裡不斷聯絡伯明罕議會與英國鐵路網公司，要求處理垃圾，卻總是不了了之，「我已經束手無策了……後院對我來說就像禁區，我在封鎖期間無法使用庭院。我有3個孩子，但他們現在不能跟我住在一起。我不希望他們被咬」。

此消息曝光以後，伯明罕議會發言人譴責非法傾倒垃圾的行為，也支持潘恩追究責任，將「如此反社會的行為繩之以法」。但他卻指出，馬蠅侵擾可能與當地環境有關，而非垃圾問題，「牠們大多生活在潮溼林地與長草地附近」。

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