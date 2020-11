後院被當垃圾場！他全身長滿「噁心爛瘡」　每月抓到2萬蠅

▲英國一名男子自家後院遭堆滿腐爛垃圾,他因此全身長滿爛瘡。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

英國西米德蘭茲郡(West Midlands)發生一起離譜事件。48歲的潘恩(Mick Payne)住在漢茲沃斯 (Handsworth),自家後院緊鄰英國鐵路網公司(Network Rail)的土地,卻時常被該機構不當處理的垃圾堆所苦。他為此煩惱時間長達7年,卻仍沒有獲得改善,如今甚至全身長滿噁心爛瘡。

綜合《鏡報》、《伯明罕生活報》,潘恩的手指、手臂、雙腿、臉部與頭頂都長了爛瘡,甚至發起高燒,原來是遭到馬蠅(horse fly)叮咬導致。他坦言,這已經是第三次被叮咬,但首次嚴重到需要前往急診室治療,服用抗生素,「這簡直是一場活生生的惡夢,我手臂上的咬痕就像是恐怖電影裡會出現的東西」。

Dad left with 'horror movie' horse fly bites in Handsworth garden - and blames dumped wastehttps://t.co/gn2qXmkGBQ