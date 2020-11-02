歐巴馬隨手投出「空心三分球」　 矯健身手引全場歡呼

▲歐巴馬帥氣投球身影。（圖／翻攝自推特／Barack Obama）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國前總統歐巴馬10月31日在密西根州佛林特市某間體育館，幫忙民主黨總統候選人拜登準備競選時，順手從旁人手中接過籃球後，流暢跳投一顆空心三分球，引起全場歡呼聲，歐巴馬本人則拉下口罩親切一笑。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，從影片中可見，一身黑衣皮鞋、戴有「投票」字樣口罩、身穿皮鞋西的歐巴馬朝場內走去，隨手接過一顆籃球後，稍微運球便微跳投出一顆三分球，流暢身姿仍顯矯健，引起全場一片歡呼，並在離去時拉下口罩笑稱「我就是這麼強」，而跟在他身後的拜登也讚美道「空心球」。

歐巴馬也在推特上分享這段19秒影片，並寫道「開槍吧」，還附上美國總統選舉網站iwillvote的連結。

歐巴馬是知名籃球迷，過去在夏威夷就讀普納荷學校時就是籃球隊員，從政後也在諸多場合小試身手，當選總統後也仍有打球習慣，不過近來他歐巴馬當選總統後仍保持打籃球習慣，不過他近來也玩笑表示，感覺體力已經大不如前。