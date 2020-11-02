新冠確診月飆18倍！日內瓦醫療體系快崩潰　政府宣布局部封鎖

▲由於醫療體系已不堪負荷，瑞士日內瓦宣布將進入局部封鎖狀態。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

歐洲過去5週的新冠確診人數翻了一倍，使得染疫人口在1日突破1000萬例，其中以法國、西班牙與英國最為嚴重。而瑞士日內瓦最近由於醫療體系已不堪負荷，宣布將自2日晚上7時起進入局部封鎖狀態，娛樂場所和酒吧、餐館將全面關閉，但學校暫時不會停課。

▲瑞士日內瓦疫情熱點地區。（圖／路透）

據《瑞士資訊》報導，日內瓦州目前正面臨疫情大爆發與醫院床位不足、醫療體系瀕臨崩潰的問題。截至11月1日，已有1474人在日內瓦大學醫院接受治療，這個數字是10月份的18倍之多，而這些患者中，有56人被送至加護病房接受治療。

州政府發布聲明表示，「從數據看來，目前的情況正嚴重惡化。在過去的幾天裡，每天都有超過1000人被確診」，在局部封鎖期間，娛樂場所、理髮店、美容院、餐廳、酒吧將被關閉，不過政府允許這些商店改以外賣和宅配服務，直到11月29日為止。日間托兒所和學校將持續開放。

Canton Geneva will enter a state of semi-confinement from 7pm on Monday. Bars, restaurants and non-essential shops will be closed; schools will remain open. https://t.co/8ZeL9MDdqO — swissinfo.ch (@swissinfo_en) November 1, 2020



州政府提醒，民眾被禁止在公共場所舉行5人以上的集會。此外，包括家庭成員在內，涉及5人以上的活動都將被全面禁止，只有超過5人的家庭、不超過5人的婚禮和50人以內的葬禮將獲得特別許可。

▲歐洲疫情升溫，在全球熱點疫區的前十名中就有3國上榜，整個歐洲地區的確診病例也佔據了全球病例數的22%。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

歐洲人口世界占比10％，而在全球逾4630萬的確診病例中，歐洲便占據了22％，累計超過26萬9000死。約翰霍普金斯大學統計數據顯示，在歐洲的疫區中，法國以145萬8999例居冠，緊接其後的是118萬5678宗的西班牙與103萬8054宗的英國。

眼見疫情再起，又正值冬天來臨之際，法、德、英國紛紛宣布規模不一的鎖國政策，程度與3、4月份不相上下，其中較為明顯的差異是校園都持續保持開放，讓學生仍能到學校受教。目前葡萄牙僅實施部分封鎖，7個月前遭受重創的西班牙與義大利，則選擇先加強限制，以避免疫情再次惡化。

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