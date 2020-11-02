示威者赴德駐曼谷大使館抗議　泰王：泰國是個「妥協之地」

實習記者劉佩婷／綜合報導

近日泰國各地爆發大規模的反政府抗議活動，許多民眾希望對君主立憲進行改革，國王瑪哈·瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）首度於2日公開表示，泰國是個「妥協之地」，他依然愛全國的人民，許多人民反對他的言論，反映出可能將會帶來漫長的政治僵局。

根據《CNN》報導，68歲的泰國國王自1979年擔任王儲，2016年繼位以後，首次接受外媒訪問。民主示威抗議活動已經在泰國持續了4個月之久，自從7月以來，由學生主導的抗議活動每天都在泰國各地舉行，吸引了成千上萬的人主張修憲、王室改革、解散議會等等，以確保國王能夠對憲法負責。

▲瑪哈·瓦吉拉隆功，泰國國王。（圖／達志影像）



根據《法新社》報導，支持泰王的人民數以千計，他們今日齊聚在大皇宮，身穿代表皇室的黃衫，並且高舉泰王和王后蘇堤達（Queen Suthida）肖像。前泰國知名演員斌（Bin Bunluerit）說：「我們來到這裡，向泰王展現我們忠於王室的精神。」

示威者於上月26日前往德國駐曼谷大使館，呼籲德國政府調查國王在該國期間是否從事過國營業務。在向德國駐泰國大使館提交的一封信中，抗議者還要求德國政府調查國王的稅收記錄。21歲的朱達提（Jutatip Sirikhan）對路透社說：「我認為泰王只是空說白話，所謂的妥協與現實相反，泰王只會動用武力和法律。」

泰王長年旅居德國，在慕尼黑近郊坐擁一處豪華別墅享受奢華生活，更有消息指出，泰王經常穿著類似胸罩的小背心購物、遊山玩水，種種因素激起抗議群眾的怒火，促成這次示威的導火線。

這是十幾年來泰國政府將面臨的極大挑戰，這些年輕人公開打破了泰國以往根深蒂固的禁忌，批評政府的執政體系。在泰國的法律裡，只要肆意批判皇室的言論，就很可能遭到15年的監禁。