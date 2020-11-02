　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

空拍畫面曝！賓州「川粉人海」看不到盡頭　民主黨州長傻眼急催票

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普,賓州,造勢。（圖／路透）

▲美國總統川普25日來到賓州造勢，粉絲人潮看不見盡頭。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國2020年總統大選即將登場，川普25日前往賓州巴特勒（Butler）舉辦造勢大會，來到現場支持的人潮十分驚人，一片紅色人海，幾乎看不見盡頭。民主黨籍的州長費特曼（John Fetterman）也為之震驚，在推特上發文，「總統在賓州非常受歡迎……我不在乎民調如何」，呼籲民主黨選民一定要站出來投票。

費特曼強調，那些照片不是「讓美國再次偉大」的宣傳，也不是修圖軟體的傑作，「這種規模的人潮無法假造出來，但你可以確保出席並投出每張票」。他表示，「這是賓州之戰，或許總統大選的勝敗都取決於你」。

▲川普,賓州,造勢。（圖／路透）

▲川普,賓州,造勢。（圖／路透）

▲川普與拜登競選團隊都將賓州視為關鍵戰場。（圖／路透）

綜合CNBC、《政客》等外媒報導，賓州擁有20張選舉人票，被認為是本屆大選最關鍵的戰場，甚至可能決定勝負。根據平均民調，拜登在賓州領先川普4至6%，但該數值落在一些民調的抽樣誤差之內，且始終無法擴大為壓倒性領先。此外，賓州的提前投票率相對較低，仍有許多選票可供爭取。

賓州民主黨籍的司法局局長夏皮羅（Josh Shapiro）表示，如果檢視2016年競選地圖，就能了解賓州有多麼關鍵，「如果賓州沒了，整個國家也都沒了」。

2位候選人於選前3天都把賓州當成重點競選地區。川普25日在賓州各處奔波，舉行4場造勢，試圖爭取東北部白人勞工階級與天然氣工業集中的西南部支持。

拜登在選前最後一天也將來到賓州造勢，與副手賀錦麗走遍各地。他在賓州的斯克蘭頓（Scranton）度過童年，先前也將競選總部設立於費城，被認為具備優勢，但在最後一場辯論會上關於採取石油的觀點卻大大扣分。

►更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►理膚寶水「B5全面修護霜」超殺價　肌膚疑難雜症都靠它！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
女大生遺體發還家屬　檢方誓言：絕對要讓不法者付出代價！
出遊與友同房…深夜聽到呻吟、棉被晃動！她尷尬通知閨蜜夫
相隔26年！趙少康下台南訪問陳水扁　暢談2小時「大和解」
JKF辣模被拖下車　大街上遭男子扯髮暴打
東森購物超越momo！三季EPS居冠9.62元　狠甩PCho
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

重演4年前！川普在愛荷華州「支持率48％」領先　民主黨焦慮爆棚

若大選當晚「領先」就宣布勝選？　川普反駁…直嗆拜登「要輸了」

為拍照擺pose…後退1步！他踩進深水區「秒遭海流捲走」滅頂慘死

母子腐屍「半裸坐沙發」眼眶成空洞　屋內擺設超毛…字條：別進來

瘋美選！全球賭金飆破285億　最後一周「川普連任」押注暴增

強震畫面曝！土耳其吊燈「繞圈狂甩88秒↑」爆連環巨響…下秒全黑

美選結果可能無法「11/3當晚出爐」　CNN揭2關鍵：必須格外謹慎

美選倒數超拉鋸！若「選舉人票」平手　總統、副總統可能不同黨

美選最後拉鋸！民調一面倒…押拜登坐穩白宮　川普緊咬逆轉關鍵

快訊／法國尼斯恐攻釀3死！1女慘遭「斬首」陳屍教堂內　2人割喉亡

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

川普大選夜留守白宮！鐵鏽帶民調慘輸拜登10%　佛州賓州翻盤關鍵

拜登選前又口誤　「搞錯吉祥物」慘被川普團隊酸爆

大選前夕！美「防疫隊長」砲火猛烈槓川普　白宮回擊：政治遊戲

大馬網友湧「暖心留言」安慰遇害女大生父母　籲：台灣司法硬起來

工人「愛喝酒」遭妻子與未成年女兒聯手勒死　棄屍貧民窟水溝

空拍畫面曝！賓州「川粉人海」看不到盡頭　民主黨州長傻眼急催票

駕照考4次終於考上　19歲女開心上路就撞樹「3友身亡」被無罪釋放

大選前夕12萬選票恐作廢！德州最大郡開放「得來速投票」遭批違法

美股總統指標預測拜登勝選！　高盛：有望白宮參眾議院全拿

重演4年前！川普在愛荷華州「支持率48％」領先　民主黨焦慮爆棚

鐵觀音茶、玫瑰荔枝全入餡！「Mister Donut X 許華仁」巧克力甜點大餐來了

歸仁分局長楊慶裕調保安科長　女大生命案5高階警官異動　

大同市場派入主開第一槍　今宣布資遣法務長趙安！

牙醫前男友結婚！她「新娘不是我」大鬧診所：讓你變冥婚…下場曝

全大運／陳奎儒110欄棄權　楊尉廷隔3年摘金仍嘆少了比賽氛圍

振興藝FUN券「500變700元」　宜蘭傳藝園區加碼、霹靂布袋戲回歸

陸化妝品世界消費第二　捨國貨愛用洋貨關鍵在於這件事

女大生命案路燈亮不亮受重視　宜蘭市花70萬更換43盞LED路燈

全年冷氣1度收7元挨批搶錢！熱到受不了　興大附農：下學期調降

SBL／「喬丹女婿」加盟裕隆　克里斯瑪斯成新賽季看點

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

國際熱門新聞

快訊／譚德塞證實：曾接觸確診者

萬聖節大街上秀「斷頭」給兒童看　路人嚇傻：是真的！

「不丹公主」祕密完婚！新郎竟是王后親弟

上廁所灌可樂！他下秒爆吐綠汁暈倒命危　恐怖化驗結果曝

土耳其總統感謝台灣文　3hrs後刪除重PO

3歲聾啞童叫不出聲…遭鬥牛犬狠咬慘死

美軍機飛越中國領空　揭機上「重量級人物」

他釣起鱷魚嚇歪　急拉魚線驚見「巨蟒死亡纏繞」

4次才考上駕照　女駕駛撞樹害3友死

她被迫獨扛照護！每天只睡2小時崩潰摀死失智嬤

中國施壓艾爾段　推文下架台灣國旗

拜登全國支持率贏川普　搖擺州差距接近

蔬菜戀物男「握紅蘿蔔當陽具」　力道過大女友爆肚亡

疫情失控！美國選前單日近10萬確診

更多熱門

相關新聞

大選前夕12萬選票恐作廢！德州得來速投票遭批違法

大選前夕12萬選票恐作廢！德州得來速投票遭批違法

美國總統大選即將於3日正式登場，選戰也已進入白熱化階段，此次大選的提前投票人數創下歷史新高，其中德州的最大郡哈里斯郡作為全美人口第三多的行政區域，已經有超過140萬選民提前投下神聖的一票。哈里斯郡今年特地加開了「得來速投票站」，目前已有12.7萬人使用此方法投票。然而此舉卻被指控違反德州選舉法，如果法官裁定違法，那麼已經投下的12.7萬張選票恐將被迫作廢。

美股總統指標預測　拜登可能勝選

美股總統指標預測　拜登可能勝選

8歲女在家寫功課　遭16槍掃射爆頭

8歲女在家寫功課　遭16槍掃射爆頭

關島8度神預測美國大選！

關島8度神預測美國大選！

美國總統選舉血戰誰將勝出？

美國總統選舉血戰誰將勝出？

關鍵字：

2020美國總統大選川普拜登美選花絮北美要聞造勢

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面