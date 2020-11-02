亞馬遜好心幫Razr 5G 手機折疊出貨「反遭誤解是二手貨」　摩托羅拉決定自己來

▲亞馬遜消費者反映收到Razr 5G時「已被使用過」。（圖／翻攝自亞馬遜官網）

記者陳依旻／台北報導

摩托羅拉（Motorola）原本以「不折疊」方式，出貨Razr 5G 2020折疊手機，沒想到，在電商龍頭亞馬遜官網下標該商品的消費者，卻反映收到手機時，「已被使用過」，鑒於種種疑慮，摩托羅拉決定更改發貨方式，讓消費者不再擔心。

摩托羅拉Razr 5G 2020，據了解，是延續前一代摺疊螢幕的設計，採用零間隙鉸鍊，外側採用 2.7 吋 OLED 螢幕，內側則是 6.2 吋 21：9 比例 pOLED「瀏海」螢幕，通過 20 萬次螢幕摺疊測試。

亞馬遜消費者反映收到商品時「已被使用過」

摩托羅拉原本計劃以未折疊狀態出貨，但電商平台亞馬遜，為了避免螢幕在打開的情況下運送，導致破裂、刮擦或損壞，因此在運送前，將手機折疊起來，讓手機更加安全地送到消費者手上。

沒想到，這樣的好意，反而引起消費者擔心，手機上面留下的指紋，是不是代表商品已被使用過？

亞馬遜官網趕緊澄清，原本RAZR 5G打算以未折疊方式裝運，為了保護螢幕，「我們已經折疊了您的Razr 5G，讓它更安全，但可能看起來不如想像中的完美，如果在手機上看到指紋，我們深表歉意」。

雖然亞馬遜強調商品絕對全新，但這樣的說法並沒有讓全部消費者埋單。

運送方式修改前，消費者對於亞馬遜提供的客戶體驗值得五星級評價，有消費者給出一星級評價，表示收到Mortorola Razr 5G 2020「非常失望」，因為手機不是全新的，有人已經操縱過，螢幕上的保護膜也壞了，認為是在生產過程中被破壞。

其他一星評價也直呼商品讓人「難以置信」，與其他評價相似，收到手機發現，保護膜遭破壞，還有非常明顯的皺褶，但除了包裝問題之外，讓他退還的主因是目前為止「前所未見」，打開和關閉時都會發出「吱吱聲」。

摩托羅拉改變Razr 5G發貨方式

據Ars Technica報導，摩托羅拉決定更改出貨方式。該公司日前發出聲明，將以密封方式出貨，一旦商品離開工廠，就不會重新打開，另外，對手套及衛生程序也提出嚴格的要求，會持續且密切監視並視情況進行調整，以提供消費者最佳體驗。

外界覺得摩托羅拉最新提出的包裝方式很矛盾，認為作案戴手套不留指紋，不代表沒有發生；摩托羅拉也對此回應，已意識到這問題，正在採取防止這種情況繼續發生的措施。