駕照考4次終於考上　19歲女開心上路就撞樹「3友身亡」被無罪釋放

Newly qualified driver, 19, walks free from court as she is CLEARED of killing three of her teen friends in crash after she drove her over-loaded car into a tree at 50mph

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記者李振慧／綜合報導

英國19歲女子布爾頓(Kasey Boulton)考了4次駕照才終於考到，結果開心載朋友出遊就發生車禍，導致車上3名乘客身亡、另外2名乘客身受重傷。本案近來開庭審理，布爾頓最後獲得無罪釋放。

來自林肯郡韋爾頓(Welton)的布爾頓，考上駕照不到1個月，於去年3月25日開車載著5名朋友上路，結果導致乘客17歲夏普(Ricky Sharp)、14歲斯克林肖(Joby John Scrimshaw)當場身亡，17歲索耶(Aiden Sawyer)送醫2天後去世，她本人與另外2名乘客也受了重傷，而面臨3項危險駕駛導致死亡的指控。

本案近來開庭，報告顯示布爾頓沒有喝酒或服用任何藥物，她坦承自己剛考到駕照確實經驗不足，但開車過程完全沒有被朋友分心，也沒有使用手機。檢察官認為，超載很有可能就是造成車禍的主因，布爾頓坦承，超載確實不對，但她當時只是不想讓朋友夏普1個人落單。

辯護律師反駁，也有可能是車子故障導致事故，因為他們後來發現其中一個剎車片失靈。布爾頓則表示，在車子撞向樹木之前的事情她沒有大多記憶，只記得車子突然失控偏離軌道，而自己當時車速並沒有開得很快，最後獲得無罪釋放的判決。

▼新手駕駛載5名朋友上路就發生致命車禍。（圖／示意圖／視覺中國）





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