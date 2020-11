關島8度神預測美大選！無緣選總統「命中率達8成」搶先公布結果

▲儘管關島人民在美國總統大選中不具有投票權,但當地的非正式投票準確率卻高達80%,被認為是重要的參考指標。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

關島人民雖然具有美國公民身份,不過他們卻不具有投選總統的權利。儘管如此,當地在每一屆的總統選舉中,仍會舉辦一場不具法律約束力的投票,而且這場投票自1980年首度舉辦至今,準確率高達80%,因此被廣泛認為是判斷誰將勝選的指標之一。

據澳洲廣播公司新聞台(ABC News)報導,自40年前投票開始舉行至今,關島在10次的選舉中,正確預測了8任美國總統,唯二的失誤分別發生在1984年雷根(Ronald Reagan)與蒙代爾(Walter Mondale)之間的對決,和2016年川普(Donald Trump)對戰希拉蕊(Hilary Clinton)。

Guam residents can't vote in the US election — but they have predicted the winner almost every time https://t.co/kQ7cqT24fT