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關島8度神預測美大選！無緣選總統「命中率達8成」搶先公布結果

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▲▼美國總統大選,提前投票,投票。（圖／路透）

▲儘管關島人民在美國總統大選中不具有投票權，但當地的非正式投票準確率卻高達80%，被認為是重要的參考指標。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

關島人民雖然具有美國公民身份，不過他們卻不具有投選總統的權利。儘管如此，當地在每一屆的總統選舉中，仍會舉辦一場不具法律約束力的投票，而且這場投票自1980年首度舉辦至今，準確率高達80%，因此被廣泛認為是判斷誰將勝選的指標之一。

據澳洲廣播公司新聞台（ABC News）報導，自40年前投票開始舉行至今，關島在10次的選舉中，正確預測了8任美國總統，唯二的失誤分別發生在1984年雷根（Ronald Reagan）與蒙代爾（Walter Mondale）之間的對決，和2016年川普（Donald Trump）對戰希拉蕊（Hilary Clinton）。

即將以民主黨身份競選美國眾議員的安德伍特（Robert Underwood）認為，這樣的模擬投票看起來像個「噱頭」，但投票的準確率卻依然為它引來極大關注，「關島在時間上較為領先，因此我們可以比美國本土更早宣布非正式投票的結果，並獲得一些關注。我們拭目以待川普是否會獲勝」。

▲▼關島。（圖／取自關島觀光局官網）

▲關島自1898年在美西戰爭中被美國佔領後，就一直被認為是美國領土，至今仍有美軍駐守。（圖／取自關島觀光局官網）

位於西太平洋的關島是美國5個非合併建制的屬地之一，不過關島在美國法律上被認定為領土，而不是州，因此儘管美國總統的人選將影響當地生活，人民也具有美國公民的身份，但他們仍然無法在總統選舉中投票。

根據1979年的法律，當地的選舉委員會還是有權利舉行總統選舉，並在清點選票後，將不具法律約束力的結果提交給美國參議院。此前，川普總統拒絕賦予關島晉升為「州」的權利，也不允許當地人民投票。他在福斯新聞的採訪中表示，關島的投票權議題是民主黨為了增加美國參議院席位而提出的「不公平」策略。

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