川普大選夜留守白宮！鐵鏽帶民調慘輸拜登10%　佛州賓州翻盤關鍵

記者葉睿涵/綜合報導

川普4年前以微弱的優勢贏得「鐵鏽帶」3州,進而打敗希拉蕊成為美國總統。不過,在距離2020年大選的最後幾天,他的支持度卻明顯不如拜登,讓對手在威斯康辛和密西根的領先幅度高出了10個百分點,就連「最大搖擺州」佛州,也岌岌可危。消息指出,川普大選夜將留在白宮。

根據路透/益普索(Reuters/Ipsos)11月1日公佈的最新民調顯示,拜登的領先優勢在過去2週都有上升趨勢。在川普上一屆大選中勝出的威州和密西根州中,拜登的領先優勢高達10個百分點,讓他極有可能將從川普手中奪下這兩州。目前,密西根和威州分別已有37%和41%的選民投票。

