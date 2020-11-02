川普大選夜留守白宮！鐵鏽帶民調慘輸拜登10%　佛州賓州翻盤關鍵

▲主流媒體民調均顯示拜登可能勝選。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

川普4年前以微弱的優勢贏得「鐵鏽帶」3州，進而打敗希拉蕊成為美國總統。不過，在距離2020年大選的最後幾天，他的支持度卻明顯不如拜登，讓對手在威斯康辛和密西根的領先幅度高出了10個百分點，就連「最大搖擺州」佛州，也岌岌可危。消息指出，川普大選夜將留在白宮。

根據路透／益普索（Reuters/Ipsos）11月1日公佈的最新民調顯示，拜登的領先優勢在過去2週都有上升趨勢。在川普上一屆大選中勝出的威州和密西根州中，拜登的領先優勢高達10個百分點，讓他極有可能將從川普手中奪下這兩州。目前，密西根和威州分別已有37％和41％的選民投票。

Days before U.S. election, Biden's lead widens in Rust Belt: Reuters/Ipsos poll https://t.co/5IK208rtpG pic.twitter.com/IHnC1HKaAw — Reuters (@Reuters) November 1, 2020



而在擁有29張選舉人票的「最大搖擺州」佛州，拜登的領先幅度也有7個百分點，不過由於領先幅度不及前兩州，因此川普仍有翻盤的機會。

除了佛州以外，鐵鏽帶中的賓州也因為選舉人票數有20票，成為另一個必爭之地。該州目前只有25％的選民投票，而且雙方的民調差距是鐵鏽帶中差距最小的，因此川普勢必要固守賓州才能勝選。

▲拜登與賀錦麗將在選舉之夜回到威爾明頓。（圖／翻攝自Facebook／Brad Schneider）

在選舉就要邁入熱戰之際，澳洲廣播公司報導，拜登和副手賀錦麗將在選舉之夜回到他們當初接受民主黨提名的德拉瓦州（Delaware）威爾明頓（Wilmington），舉行最後的競選造勢活動。而川普終於在賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）的酒店與白宮之間做出了選擇，他將在白宮東廳發表大選之夜演說，預計400人參加。

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