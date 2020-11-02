重演4年前！川普在愛荷華州「支持率48％」領先　民主黨焦慮爆棚

▲一份民調指出，川普在愛荷華州獲得48％支持率，領先拜登。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

美國大選即將到來，愛荷華州《得梅因紀事報》（The Des Moines Register）與市場研究塞爾澤公司（Selzer & Company）聯合民調指出，川普在該州獲得48%支持率，領先拜登的41％。由於該民調2016年也精準預測了川普的勝利，因此如今看似「重演4年前」的報告，讓民主黨人感到相當焦慮。

CNN政治分析師恩頓（Harry Enten）指出，雖然拜登在大多數民調中被看好，與4年前相比領先優勢更大，但若上述民調準確，這場競選將比想像中更激烈。

恩頓認為，如果拜登在愛荷華州的表現沒有勝過4年前希拉蕊的成績，民主黨人可能必須開始擔心，其他地方的選情是否也不如預期；川普可能在愛荷華州以巨大優勢取勝，若是如此，將預示密西根州、威斯康辛州等中西部關鍵戰場的選情。

塞爾澤民調曾經多次公布異於大部分調查的結果，最後都被證明準確，包括2016年選前最後一份民調，內容指出川普在愛荷華州將以7％領先，而川普最終果真以9%之差獲勝。

▲隨著11月3日大選之日逼近，川普與拜登爭奪白宮大位的競選日趨激烈。（圖／路透）

恩頓指出，由於上述經驗，塞爾澤的最新民調讓民主黨非常焦慮，也給予川普支持者不少希望，但民調總有出錯的時候，且今年許多高品質民調直到最後一刻才公布，卻沒有一個能夠呼應此結果；與之相反的是，拜登幾乎在所有關鍵戰場的領先優勢都擴大，而川普在愛荷華州無大學文憑白人選民中的優勢反而下滑10%

另據CNN整理的愛荷華各項民調，川普平均獲得47%支持率，領先拜登2%，意味著兩黨實際上勢均力敵。若以全國民調的角度來看，拜登選前領先優勢比希拉蕊高出5%至6%。

恩頓認為，如果相信塞爾澤民調，可能也要相信全國民調出現40年以來最嚴重的錯誤，除非愛荷華州正在發生非常特殊的事情，才有可能導致這項出人預料的結果，然而，未到大選之日，誰也說不準。

►更多【美國總統大選】相關新聞請點此



聽Podcast掌握美選及國際局勢

►理膚寶水「B5全面修護霜」超殺價 肌膚疑難雜症都靠它！