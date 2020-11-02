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若大選當晚「領先」就宣布勝選？　川普反駁…直嗆拜登「要輸了」

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）到密西根造勢，大選日前最後一場。（圖／路透）

▲媒體爆料，美國總統川普（Donald Trump）預計若在部分地區領先，大選當晚就將自行宣布勝選。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美媒Axios於1日引述3名知情人士說法報導，川普曾私下表示，如果大選當晚在德州、佛州、北卡州、愛荷華州、喬治亞州、俄亥俄州與亞利桑那州保持「大幅領先」，就考慮自行宣布勝選。他抵達北卡州造勢時反駁，「不，那是一篇錯誤的報導」，在密西根州的造勢場上，甚至宣稱拜登因為即將失敗、大勢已去而憤怒不已。

Axios爆料，即使搖擺州還有大量郵寄選票尚未計算、選舉人票結果仍未出爐，只要上述地區穩定領先，川普就計畫直接宣布勝選。總統對此否認，但承認已經派遣律師前往賓州等關鍵戰場，應對選票爭議。川普競選公關主任莫塔（Tim Murtaugh）認為，該報導「只不過是人們試圖對於川普的勝利製造懷疑」。

綜合NBC、《商業內幕》與《每日郵報》報導，由於新冠肺炎疫情影響，美國今年選擇郵寄投票的選民比以往增加數百萬人。為了應對上述情況，賓州、北卡州等地方延長接受與計算選票的期限，但也可能導致大選過後好幾天才能確定結果。

▲美國,俄亥俄州,克里夫蘭,郵寄投票,mail-in ballots。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國今年郵寄投票數量打破歷史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

賓州擁有20張選舉人票，被認為是本屆大選中最具影響力，甚至能夠決定勝負的地區。一些評論與分析認為，川普在大選之夜將於賓州大幅領先，但當郵寄投票計算完畢，最終結果可能會轉向拜登勝利。

川普多次宣稱郵寄投票將導致選民詐欺，也試圖採取法律途徑，阻止收票期限延長，「如果人們想要投票，就應該早一點（投票）」。他呼籲在大選之夜宣布結果，「在大選之後還要等待很長一段時間，這是不公平的」。據悉，其團隊計畫指控民主黨試圖竊取大選，而3日之後計算的選票就是詐欺證據。

賓州州務卿布克瓦爾（Kathy Boockvar）於1日在NBC節目「與媒體見面」（Meet the Press）指出，「大選（結果）從來沒有在大選之夜宣布過」，事實上，一些州允許派駐海外的軍人在大選後1周內投票。她解釋，雖然美國人習慣在大選之夜就知道結果，但那是媒體基於部分統計所做的預測，真正的計票程序鮮少當天完成。

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