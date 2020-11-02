大阪都構想公投再遭否決　大阪市長：任滿後將引退　

▲「大阪都構想」公投中反對派以69萬票獲勝。（示意圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本大阪市1日舉行「大阪都構想」公民投票，表決大阪市是否將重組24個轄區升格為大阪都，解決市、府間權限疊床架屋的問題，結果市民反對大阪市升格，讓強力推動此主張的地方政黨「日本維新會」元氣大傷，黨魁、大阪市長松井一郎更在結果明朗後表示將在任滿後退出政壇。

據NHK報導，本次公投也是繼2015年後第二次舉辦類似投票，新增了18-19歲年輕人擁有投票權，讓投票總人數增加，最終約224萬有投票權的居民參與，投票率達62.35%，雖比上次的66.83%還低，但仍具有法律約束力，代表市民不相信大阪市併入大阪府可以減少浪費。

日本維新會黨魁、大阪市長松井一郎1日晚間記者會表示，尊重投票結果，未來會在市長任滿後退出政壇，代表本次公投失利後，維新會將同時失去招牌政策及黨魁。大阪府知事、代表代理執行吉村洋文則表示，未來將不再試圖挑戰「大阪都構想」。

大阪都構想為計劃在2025年元旦廢除大阪市，最早為曾任大阪府知事與大阪市長的橋下徹在2010年提出，計畫將現行的24個轄區合併為「淀川」、「北」、「中央」和「天王寺」4個特別區，大阪市負責的大型基礎設施維護將與大阪府整合，特別區設置民選的區長與區議會，將負責育兒及社福等與民眾息息相關的生活服務，其他行政事務則由大阪府管理。

贊成者認為合併後可以有效解決市、府間權限疊床架屋造成的浪費和行政低效率，有助大阪發展，而自民黨等反對派則認為改制為「大阪都構想」本身就需耗費成本，未來也無法確保財源，將使議會功能低落，且一旦改制失敗，便難以回到原有制度。

若本次公投通過，大阪都將成為類似東京都的存在，意味著自1956年實施政令指定都市制度以來，存在130年的大阪市將消失，也會是第一次有指定都市被廢除，可稱是日本地方自治史大事，不過若要更名為「大阪都」仍須先法或制定相關法規。