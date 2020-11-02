萬聖節大街上秀「斷頭」給兒童看　路人嚇傻報警：是真的！

▲萬聖節示意圖。（圖／翻攝pixabay免費圖庫）



圖／CTWANT

日前適逢一年一度的萬聖節，不少人都會身穿奇裝異服上街搞怪要糖吃，萬聖節當天西班牙就有一名男子手拿一顆斷頭在大街上亂晃，期間還把這顆球拿給小朋友看，不過目擊者開始發現有些不對勁，認為那顆人頭似乎不是惡作劇，最終決定報警處理。

據《太陽報》報導，這起事件發生在西班牙與葡萄牙交界處附近一處小鎮，一名男子在大街上閒晃，手上還拿著一顆斷頭，由於當天剛好適逢一年一度的萬聖節，因此不少路人都以為他是在惡作劇，男子甚至還把斷頭秀給路人看，而這些路人之中，也包含年幼無知的小朋友。

當天下午3點，一旁的民眾發現事情有些不對勁，認為該名男子手上拿著應該不是假的人頭，於是決定報警處理，而警方最終在晚上9點，於男子住處將其逮捕，不僅在資源回收桶看到一顆被塑膠袋包住的人頭，同時也在男子住家發現死者屍體，據了解，死者年約50歲，雙方是朋友關係。

針對這起事件，由於已經進入調查階段，當地法院已下令，在調查階段不可以發布相關評論。

延伸閱讀

▸ 「五開」外送員狂賺50萬？本人親曝實際收入 日拚至少60單

▸ 木馬屠校記1╱財團誆助重建 及人中學引狼入室 恐遭滅校

▸ 長榮女大生遭性侵勒斃 母拒下車認屍崩潰哭喊：我不要...