美9160萬人早投票！逼近2016年總票數7成　13個關鍵州票數過半

▲2020美國總統大選選民熱烈。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

距離2020美國總統大選只剩下2天，美國提前投票人數再創紀錄，全國逾9160萬人提前投票，已經超過2016年大選總票數的3分之2，大部分州均呈現踴躍投票的情況。

CNN報導，共和黨籍現任總統川普拚連任，民主黨籍參選人拜登力求推翻上位，雙方陣營選民投票熱烈，儘管目前尚無法知道究竟誰得票數多，但積極投票反映雙方視此次投票為價值觀與對美國接下來4年發展的抉擇。

▲亞利桑那州鳳凰城拜登造勢場合，支持者幽默出場。（圖／路透）

報導調查全美50州及哥倫比亞華盛頓特區，這些提前投票的選民佔全國選民43%，16個州的提前投票人數也已超過州內登記選民的一半。2016年美國投票人數約為1億3650萬人，此次提前投票已超過9160萬人，相當於2016年總投票數的67％。

隨著3日大選當天即將到來，選擇提前投下神聖一票的人數也有顯著成長，除了現身投票所排隊投票的選民以外，也有許多在海外或因疫情關係而選擇郵寄投票的人。

▼歐巴馬為拜登站台。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普到密西根造勢，大選日前最後一場。（圖／路透）

截至美東時間10月30日，德州與夏威夷的投票數已經超越2016年的該州投票數；另外35個州與華盛頓特區則已經過半，包括選情激烈的關鍵州 ─ 德州、喬治亞州、北卡羅萊納州、內華達州、佛羅里達州、亞利桑那州、科羅拉多州、威斯康辛州、緬因州、愛荷華州、密西恩州、明尼蘇達州以及內布拉斯加州。

拜登全國支持率仍以51％穩定領先川普的43％，但相同情況也曾發生於2016年，當時希拉蕊全國支持率高於川普，卻因選舉人團票贏者全拿的制度而落選。大選周末川普勤跑場，拜登則專心在賓夕法尼亞州喊話，並與來站台的前總統歐巴馬一同造勢。