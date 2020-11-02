快訊／譚德塞證實「曾接觸確診者」　將自行隔離在家工作

▲譚德塞目前自行隔離在家工作。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞今天證實，他曾與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診者接觸，不過目前自己感覺良好，沒有出現任何症狀。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）發布推文表示：「我已被列為確診2019冠狀病毒疾病病患的接觸者。我很好也沒有症狀，但仍會在接下來幾天自我隔離，遵守WHO的規範，並在家工作。」

譚德塞接著指出，遵守衛生指引是至關重要的事，如此才能打斷冠狀病毒傳播的鎖鏈，遏制病毒，並保護醫療系統。他表示會繼續與WHO的同事們努力，拯救生命與保護弱者。