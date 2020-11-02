上廁所灌可樂！24歲男下秒「爆吐綠汁」暈倒命危　醫曝恐怖化驗結果

▲可樂示意圖。（圖／翻攝pixabay免費圖庫）

圖／CTWANT

澳洲一名24歲男子日前在公共廁所如廁，期間看見裡頭擺了1瓶可口可樂，隨手就拿起來猛灌，不料剛喝下肚就出現劇烈腹痛及嘔吐症狀，甚至直接暈倒在廁所外，經搶救後僥倖撿回一命。醫生檢查後發現，患者喝下的可樂裡，竟然被人混入了2種除草劑，所幸他喝下的量並不多，否則後果恐怕難以想像。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在新南威爾士州（New South Wales），男子泰瑞（Damien Terry）上月21日在當地體育場的公共廁所方便，意外發現廁所裡擺了他最愛喝的可樂，當下並未多想，隨即打開瓶蓋喝下肚，孰料才喝了幾口，就出現劇烈腹痛，還吐出大量綠色嘔吐物，最後暈倒在廁所前。

達米恩的家人發現後，嚇得趕緊將他送醫急救；傷者到院時，除了食道和胃部嚴重灼傷，還出現急性腎衰竭，一度性命垂危，所幸在醫護人員搶救下保住一命，約1週後恢復意識。經過化驗，醫師發現達米恩喝下的可樂，裝的其實是含有劇毒的「百草枯」（巴拉刈，Paraquat）和「敵草快」（Diquat）2種除草劑。

警方調查，把裝有除草劑的可樂擺在廁所裡的犯人，其實是體育館維護人員韋恩（Wayne McInnes），他在工作時拿可樂瓶盛裝化學藥劑，之後忘了處理掉，沒料到會被人喝下肚；達米恩的母親透露，兒子患有自閉症，有時無法控制自己的行為，常常偷喝別人的飲料，尤其是最愛的可樂，只要看到就難以抗拒。

報導指出，韋恩對自己的疏失深感懊悔，事後也多次向達米恩的家屬道歉，指「我沒有馬上把裝有除草劑的可樂瓶處理掉，一時粗心造成意外發生，我感到相當難過，也一直很自責」。據悉，當地法院近日判處韋恩4.8萬澳元（約新台幣96萬元）的罰款，而他目前也已辭去體育館的工作。

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