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路透：歐洲破1000萬確診　染疫人數「5周翻一倍」

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▲▼歐洲,新冠肺炎,新型冠狀病毒,COVID-19。（圖／路透）

▲歐洲疫情再起。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情急遽升溫，過去5周累積確診人數翻了一倍，使得整個歐洲地區的染疫人口在周日（1日）突破1000萬例，其中以法國、西班牙與英國最為嚴重。

根據路透設統計僅僅上個月，拉美地區與亞洲地區累計確診人數紛紛突破1000萬例，美國則是單一國家就達到逾900萬確診的恐怖數字。反觀歐洲，儘管2、3月全球關注義大利嚴重疫情，但全歐要經過9個月才緩慢累積到突破500萬病例，而只消5周的時間，就迅速突破1000萬例，等同染疫人數在一個月內翻倍。

歐洲人口世界占比10％，而在全球逾4630萬的確診病例中，歐洲便占據22％，累計超過26萬9000死，全球占比23％。

▲▼歐洲,新冠肺炎,新型冠狀病毒,COVID-19。（圖／路透）

▲染疫人數進到下半年後，增加速度翻倍成長。（圖／路透）

路透分析指出，過去7天歐洲新增確診病例就超過160萬例，為同期全球330萬例中的將近一半，而死亡數1萬6100人，也比前一周激增了44％。綜觀全歐，每1萬人當中就有127人被通報為確診病患，4人最終會不敵病毒死亡；對比美國則是每1萬人便有278名病例，7人會因此而死。

眼見疫情再起，冬天來臨，法國、德國和英國紛紛宣布規模不一的重啟封鎖，居家禁足的嚴格程度與3、4月時不相上下，明顯差別是校園保持開放，讓學生能持續到學校受教。目前葡萄牙僅實施部分封鎖，7個月前遭受重創的西班牙與義大利，則選擇先縮緊限制。

路透將歐洲納入東歐國家統計，東歐確診病例為歐洲的3分之1，境內染疫人口總和最多，而南歐病死人數則占全歐32％。俄羅斯病例數排全球第4，累計確診超過160萬人，當局表示該國16個省分的病床容留率已經高達90％。

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