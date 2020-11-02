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70歲翁受困33hrs獲救！土耳其愛琴海強震　增至62死940傷

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▲土耳其,愛琴海,強震,地震。（圖／路透）

▲老翁受困超過一天，終於被救出。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

愛琴海地區規模7.0大地震後，土耳其還經歷超過615次餘震，其中40次以上為規模超過4.0的地震。搶救行動至今不曾歇停，當地時間1日，伊士麥（Izmir）1名70歲老翁被從瓦礫堆中救出來，此前他已受困約33小時。

路透社報導，愛琴海此次地震重創土耳其第三大城伊士麥，貝拉克利區（Bayrakli）至少20棟舊大樓倒塌，原先棚區撤掉後新建的大樓則無受到太大損害，老翁西提姆（Ahmet Citim）被困在20棟的其中之一。

▲土耳其,愛琴海,強震,地震。（圖／路透）

▲▼大樓坍塌，壓毀轎車。（圖／路透）

▲土耳其,愛琴海,強震,地震。（圖／路透）

緊急救援隊伍過去2天都在殘磚斷瓦中進行搜救，土耳其總統艾爾段也表示，政府「決心要在冬天和雨水來臨前，撫平伊士麥兄弟姊妹們的傷口。」當局於1日通報最新數字，死亡人數增加至62人，當中2名死者為希臘薩摩斯島（Samos）的一對青少年男女，該對男女被倒塌的牆面壓死，其餘身亡地點全在伊士麥。

▲土耳其,愛琴海,強震,地震。（圖／路透）

土耳其當局緊急安置受災戶。（圖／路透）

根據土耳其急難管理機構「AFAD」統計，最新受傷人數為940人，當中740人已經出院，8人仍在加護病房。政府當前已提供超過3000頂帳篷、1萬3000張床位，提供受災戶暫時住處。

北安那托利亞斷層貫穿與幾乎包圍整個土耳其，自1939年起芮氏規模7以上的強震發生機率高，1999年，2次強震襲擊造成土耳其西北部1.8萬人死亡。

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