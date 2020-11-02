中國趕緊施壓！艾爾段感謝各國祝福推文　悄悄下架台灣國旗

▲圖為前一日艾爾段發文，台灣國旗飄揚在艾爾段署名的正上方。（圖／翻攝自艾爾段推特）

文／中央社記者何宏儒安卡拉1日專電

土耳其總統艾爾段10月31日推文感謝「友好國家」強震後的祝福和支持，並張貼青天白日滿地紅國旗。據了解，在中國施壓下，他推文中的中華民國國旗貼圖1日已被「下架」。

愛琴海地區30日強震發生至今已經超過51小時，地震在土耳其造成62人罹難、920人受傷，搜救工作持續進行中。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）10月31日晚間推文說：「土耳其共和國非常感謝所有友好國家和國際組織在伊茲米爾地震之後表達的祝福和支持。」

İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz. pic.twitter.com/2Qy8GLy3kB — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 31, 2020

他在3則致謝貼文中張貼各國國旗或國際組織會旗共100面，其中包括青天白日滿地紅國旗。

不過，包含中華民國國旗貼圖的第3則推文1日已被刪除，另行上傳的貼圖中則看不見青天白日滿地紅國旗。

據了解，中國當局向土耳其政府施壓後，連艾爾段都更改了在推特帳號中上傳的內容。

當地時間10月30日下午2時51分發生的這起強震，震央在伊茲米爾省外海的愛琴海中。美國地質調查所（USGS）測報地震規模為7.0，震源深度10公里。不過土耳其災害與應變管理署（AFAD）的測報規模為6.6，震源深度為16.5公里。