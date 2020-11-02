俄羅斯確診創紀錄！法日增逾4.6萬例　南韓擴大強制戴口罩場所

▲俄羅斯疫情升溫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間2日上午4點30分，全球累計4637萬9835例、119萬8688死，美國再增近10萬例確診，歐、亞疫情也在增溫當中，俄羅斯單日染疫人數創下疫情以來新高，通報1萬8665例；法國過去24小時通報逾4萬例。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖顯示，美國累計已達918萬4689例確診、23萬843死；印度累計818萬4082例確診、12萬2111死；巴西累計553萬5605例確診、15萬9884死。

俄羅斯單日通報近1萬9000例，其中首都莫斯科即確診了5261名病患，過去24小時再增245人死亡，全國累計162萬4648人染疫、2萬8026死。法國方面，單日通報增4萬6290例確診、231死，累計145萬8999例、3萬7057死；西班牙則是累計已達118萬5678例、3萬5878死。

英國前一日突破百萬確診，與法國、德國實施全國及部分封鎖相同，首相強生（Boris Johnson）宣布，英格蘭地區將於2日開始實施居家禁足令，為期30天，酒吧、餐廳、非必要商家關閉，但學校仍保持開放。

伊朗方面，單日通報再增7719人染疫、434死，累計62萬491例、3萬5298死；馬來西亞衛生當局通報過去24小時新增957例、0死，累計3萬2505人染疫、249死；南韓當局宣布，強制戴口罩的規定場所擴大至三溫暖、婚禮等，以長期應對疫情。