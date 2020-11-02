拜登全國支持率「9％穩定領先」　危險搖擺州仍可能助川普連任





▲拜登支持率連續數月領先川普。（圖／路透）

文／中央社紐約1日綜合外電報導

距離美國總統大選投票日只剩2天，根據路透社和易普索今天公布的最新聯合民調，民主黨候選人拜登全國支持率仍明顯領先現任總統川普，但川普在一些具決定性的搖擺州仍有勝算。

路透社報導，由於2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情引發的公共衛生危機持續，美國民眾深感憂慮；而拜登（Joe Biden）和川普對疫情採取截然不同的應對態度，反映在雙方支持率，近幾個月拜登維持穩定領先。

根據路透社/易普索（Ipsos）10月27至29日所做的民調，拜登仍以51%支持率遙遙領先川普的43%。調查還顯示，超過3/4的美國成年人對公衛危機感到擔憂，也有近6成美國民眾不贊同川普應對疫情方式。

不過，川普在一些選舉主戰場州的支持率仍緊咬拜登，這些州的數量足以讓川普爭取到連任所需的270張選舉人票。根據路透社/易普索最新民調，在佛羅里達州、北卡羅來納州和亞利桑那州，兩位候選人支持率依舊勢均力敵。

在賓州、密西根州和威斯康辛州，川普目前民調依序落後5個、9個和9個百分點。這些搖擺州曾在2016年幫助川普在普選票低於對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的情況下贏得較多選舉人票，順利入主白宮。

就算這次川普無法拿下密西根州和威州，但在所有其他2016年由他勝出的州擊敗拜登，仍足以使他連任成功。

報導指出，川普民調之所以輸給拜登，除了因為他2016年勝選的兩大支柱──無大學學歷白人和年長者──的支持度下降，也由於一般民眾不贊同他處理疫情方式。

民調顯示，約有3成的美國人說，他們今年投票意向主要受到認為誰因應疫情能力較佳所影響；而拜登在這方面得分高於川普。

儘管川普在處理經濟能力方面支持率略高於拜登，但在疫情之下，許多選民對這項議題的重視程度降低。僅21%的可能投票選民表示，他們最看重候選人的部分，是能否在經濟和創造就業方面有強大表現。

川普今明兩天合計將跑10場造勢大會，是這場選戰至今最忙碌行程，盼能催出夠多支持者在3日投下神聖一票。

他今天在密西根州、愛阿華州、北卡羅來納州、喬治亞州和佛羅里達州各有一場活動，明天在北卡、賓州和威斯康辛州各有一場，在密西根州則有2場。選前之夜便是在4年前相同地點、密西根州的大急流城（Grand Rapids）舉行。