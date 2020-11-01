3歲童遭鬥牛犬「瘋狂撕咬脖子」慘死　全程沒呼救…心碎原因曝光

▲鬥牛犬襲擊3歲聾啞男童。（示意圖／CTWANT提供）

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南非近日發生一起令人心疼的悲劇。一名3歲的聾啞男童日前在家中玩耍，期間突然遭到鄰居飼養的鬥牛犬攻擊，但他因先天殘疾無法出聲呼救，只能獨自用嬌小的身軀奮力反抗。男童的叔叔發現這一幕後，趕緊衝上前將孩子抱進屋內，同時把電話叫救護車求救，無奈傷者最後仍因傷勢過重，不治身亡。

《每日星報》（Daily Star）報導，意外發生在南非開普敦，當地時間26日上午，3歲的魯克曼（Luqmaan Jardien）獨自一人在自家後院裡玩耍，同為聾啞人士的父母則在房間內休息；突然間，鄰居飼養的鬥牛犬越過窗戶並跳進了男孩家，隨後對他展開猛烈攻擊，接著還將魯克曼拖到花園，壓著他的脖子對其瘋狂撕咬。

報導指出，當時沒有任何人察覺狗狗跑到了魯克曼家，而男童也因先天殘疾無法呼叫求救，只能默默地承受著鬥牛犬的襲擊，完全無力反抗。過了半晌，魯克曼的叔叔達烏德（Dawood Stuart）終於發現此事，連忙跑到院子裡將侄兒從鬥牛犬口中營救出來，無奈孩子早已奄奄一息，送醫搶救後仍宣告不治。

達烏德表示，當他把魯克曼抱進屋裡時，發狂的鬥牛犬仍窮追不捨，甚至試圖闖入家中，導致自己也慘遭咬傷，還好其他家人及時把門關上。死者家屬悲慟地說，魯克曼和鄰居家的鬥牛犬過去常常一起玩耍，一人一狗關係非常親密融洽，他們也不清楚為什麼狗狗會突然襲擊孩子，懷疑牠可能是被不明原因激怒。

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