誤把光頭當足球！球隊採用AI轉播　鏡頭瘋狂聚焦線審頭頂

▲足球線審。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

人工智慧（AI）科技不斷進步，隨著愈來越成熟的技術，已經可以看到AI在各領域的卓越成果。蘇格蘭足球隊恩華尼斯足球俱樂部 （Inverness Caledonian Thistle F.C.）就在一場比賽中，讓AI操控轉播鏡頭，並自動追蹤足球的動態，不過比賽中AI卻誤將光頭線審的頭誤判為足球，並持續追蹤，導致錯失了許多精彩畫面。

綜合外媒報導，蘇格蘭因為新冠肺炎的關係，目前正在執行嚴格的防疫措施，球迷們不被允許到現場，只能透過線上轉播觀賽。恩華尼斯足球俱樂部在上周末的比賽中，使用Pixellot公司所提供的AI操控轉播攝影機，自動搜索球的蹤跡，並試圖使鏡頭聚焦在球上，讓精彩比賽畫面不漏接。

不過比賽途中鏡頭卻突然瘋狂跟隨一位光頭的線審，疑似是因為誤把光頭誤判為足球，才會有這樣的趣事發生，卻也因此措施了許多精彩畫面，甚至連關鍵的進球畫面也沒有拍到。

據悉，提供線上轉播的平台採收費制度，但因為AI誤判的關係，導致觀眾在整場90分鐘的球賽，大部分的時間都在花錢看一顆光頭，只要線審一移動，鏡頭就會來回到線審身上，甚至不時還會有光頭特寫，引起網友熱議。

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