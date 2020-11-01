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最年輕「不丹公主」祕密完婚　甜蜜合照曝光！帥新郎竟是王后親弟

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▲▼不丹最年輕的尤普瑪公主與王后親弟達紹29日舉行婚禮。（圖／翻攝自Facebook／@KingJigmeKhesar）

▲不丹最年輕的尤普瑪公主與王后親弟達紹29日舉行婚禮。（圖／翻攝自Facebook／@KingJigmeKhesar）

記者張寧倢／綜合報導

不丹王室29日舉行一門親上加親的婚禮，主角是國王同父異母的27歲么妹尤普瑪公主（Euphelma Choden Wangchuck）與王后的親弟弟達紹（Dasho Thinlay Norbu）。對於結婚儀式的細節王室保密到家，直到當天婚禮後不丹國王旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）才在IG上公開這對新人的甜蜜合照。

根據《每日郵報》報導，不丹第5任國王旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）29日在個人IG帳號Po出同父異母的妹妹、同時也是不丹最年輕的公主「尤普瑪」與新郎「達紹」的甜蜜合照。新人們身穿紅色系的不丹傳統服飾，華麗的刺繡突顯出其服裝的精細，看起來相當登對。據了解，兩人已經談了一段時間的戀愛，且平時都會透過志工服務為不丹的社福工作盡一份心力。

尤普瑪公主2016年畢業於美國喬治城大學（Georgetown University），主修社會學，作為這次不丹殘奧會的主席，代表不丹在國際上殘疾運動員參加全球的體育賽事。新郎達紹則曾就讀加拿大聖史蒂芬大學（St. Stephen's University），畢業後接受了飛行員的培訓，自2019年起任職於不丹皇家航空（National Airline Drukair）。

報導指出，許是因為今年新冠疫情的影響，這次王室婚禮的一切細節都受到徹底地保密，完全不對外公開。直到當天儀式結束後，國王旺楚克才發文表示，婚禮舉行的地點是在廷布（Thimphu）的德肯奇林宮（Dechencholing Palace），且第4任國王與地位僅次於國王的大方丈也一同出席給予新人祝福。

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