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打疫苗後暈眩死亡！90歲老婦需驗屍　家屬痛批：竟要我們自掏腰包

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▲▼為安定民心，南韓保健福祉部長朴淩厚親自接種流感疫苗。（圖／達志影像）

▲為安定民心，南韓保健福祉部長朴淩厚親自接種流感疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府先前為降低同時感染流感病毒、新冠病毒（COVID-19）的風險，優先開放高齡者、孕婦、幼童等公費或自費施打流感疫苗，豈料卻接連傳出死亡案例！大邱一名高齡90歲的老婦10月接受骨科醫師勸導接種疫苗，卻於2天後死亡，為了釐清死因，只好延期喪禮、進行解剖驗屍。家屬向媒體爆料，其實一切費用得須由家屬自掏腰包承擔，政府與警方根本未善盡引導義務。

根據《韓國日報》，老婦在施打完流感疫苗後開始感到暈眩，2天後在位於釜山的大女兒家中不幸過世，當時醫師向家屬表示，推測老婦的死因為心血管疾病。

家屬前往釜山鎮警察署申辦登記死亡證明手續，誠實向警方告知老婦生前曾接種流感疫苗。由於此時南韓國內已陸續傳出大量疑似與疫苗有關的死亡病例，警方勸家屬將老婦屍體送驗，家屬為了釐清死因，只得照辦。

不過政府遲至3天後才通知家屬須驗屍，此段期間屍體只能暫時安置於醫院，且警方只告訴家屬屍體送驗時間，並未如實指引屍體該如何送往相關機構化驗，使得家屬最只得自掏腰包，花費30萬韓圜呼叫救護車將屍體送往位於慶尚南道梁山市的國家科學搜查院，等完成驗屍又得送往位於大邱的靈堂，加上醫院安置費40萬韓元，共計70萬韓元。

老婦的女兒向媒體痛批，「老母親死後，還要解剖祂的屍體化驗，也因此延後喪禮日程，這已經夠感到心痛了，如今身為家屬的我們還得自掏腰包承擔所有費用，這樣對嗎？」

警方事後辯稱，當初未能與醫院溝通，才會造成此疏失，承諾未來會給付全部費用。

根據南韓疾病管理廳統計，截至10月31日0時起，接種流感疫苗後而死亡的案例共累計83起，其中高齡者占多數。

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