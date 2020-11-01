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長榮女大生父母搭機赴台　鍾父感謝各界：希望女兒同學快恢復正軌

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▲▼長榮女大生,大學生,鍾筱玲。（圖／翻攝臉書）

長榮女大生遇害，父母1日從馬來西亞來台。（圖／翻攝臉書）

中央社記者孫天美吉隆坡1日專電

長榮大學馬來西亞籍遇害鍾姓女學生父母今天搭機赴台。對於此行能以最快速度取得赴台證件、抵台後能比照外交泡泡模式處理女兒身後事，鍾父感謝台灣和馬來西亞各界的協助。

鍾父和鍾母今天中午搭乘華航班機，從吉隆坡國際機場出發前往台灣桃園機場，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠前往送機。鍾父在機場受訪時提到，希望長榮大學能夠提供包括女兒同學在內，有受此事影響的學生心理輔導，讓他們在經歷這個不幸的事件後，生活能夠儘快恢愎正軌。

駐馬來西亞代表洪慧珠也以「為母的心」感受到鍾父鍾母的傷痛，她指出：「這是一個需要療癒的過程，他們要堅強，因為還有兩個兒子需要他們照顧。」

洪慧珠說，代表處在10月30日知道這不幸案件後，就開始聯絡和協助排除鍾父鍾母赴台後疫情期間需要隔離的限制、安排警方護送、了解家屬的請求等。她也感謝華航、大馬移民局、馬華公會和一些在台的馬來西亞人士主動聯絡代表處提供協助。

洪慧珠指出，台馬人民友誼深厚，希望兩地能在厚實的情感與交流基礎上相互支持，度過這個悲痛的事件，也希望台灣依舊是馬來西亞學生選擇留學的地點。她說：「我們深切理解馬來西亞社會對此刑案的感受，更理解家屬的心情，將持續提供有必要的協助。」

24歲馬來西亞籍鍾姓女大學生10月28日晚間從校園返回宿舍途中，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭陌生的梁姓男子隨機以繩索勒住頸部並強拉上車，死亡後遺體被棄置在高雄市阿蓮一處山區。涉案的梁姓男子已遭警方逮捕，移送檢方偵辦後聲請羈押，橋頭地方法院裁定羈押。

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