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蔬菜戀物男「握紅蘿蔔進出女友」　力道過大…她遭捅破肚慘死！

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▲▼蔬菜戀物男拿紅蘿蔔捅女友，導致其敗血症死亡。（圖／翻攝自adevarul.ro）

▲蔬菜戀物男拿紅蘿蔔捅女友，導致其敗血症死亡。（圖／翻攝自adevarul.ro）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人在性愛過程中，為了講求刺激，會以不同的「輔助品」來幫忙增添情趣，羅馬尼亞一名男子日前和女友在激烈床戰時，竟拿了自家耕種的紅蘿蔔當作假陽具，卻因為力道過大，導致女友穿腸肚破併發敗血症死亡，男子得知自己因被起訴時，更後悔的透露：「她當時喊停我沒有這麼做，現在覺得非常抱歉。」

根據英國《每日郵報》報導，事件發生在羅馬尼亞南部的Dambovita村莊，該名55歲男子卡林（Calin Laurentiu）對於蔬菜有戀物傾向，當時跟女友正在發生關係時，竟異想天開的拿了紅蘿蔔想要增添情趣，激烈的過程中，更是拿著紅蘿蔔「大力進出」，導致女友疼痛猛叫停，但卡林卻不予理會。

直到卡林發現女友已經沒有動靜，才發現她下體大量出血、昏迷，才知道力道過大造成女友穿腸肚破，於是將她緊急送醫。女友被送到醫院後已經沒有生命跡象，卡林隨後遭到警方逮捕。

卡林難過的表示，「我發現事情不對勁時，想要幫她叫救護車，我沒想在她喊停的時候停下來，現在感到相當的懊悔，我不是故意想要殺死她的，我們非常的相愛。」

卡林女友的驗屍報告指出，她是因為截腸穿孔導致敗血症死亡，其中包括多重器官衰竭。檢方指出，卡林這樣的行為，很可能會讓他在監獄中度過餘生。

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