買到Pixel 5暗爽「用好久電力不掉！」　結果是Bug淡淡哀傷

▲Pixel 5手機。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎／綜合報導

Google推出最新版的Pixel 5打出目前最便宜的5G手機，加上超強夜拍功能，讓不少「安卓粉」躍躍欲試，但國外網站說，想入手等一等，因為不少拿到新機的網友發現，電力顯示好像「怪怪的」，有人用手機3個多小時，電力顯示才由100％變為99％，專家證實這是一個已知的Pixel 5 漏洞(Bug)，Google也表示會盡快改善。

儘管電池壽命是新Pixel 5的最佳升級，但有些用戶注意到，不管手機用了多久，有些Pixel 5的電池狀態顯示仍卡在一定的百分比上，Google已表示會盡快修復這個Bug。

▲國外網友發現Pixel 5手機的電力顯示，有時會卡卡的。（圖／記者吳佳穎攝）

一名網友Kyle Bradshaw在Twitter上指出，他的Pixel 5經過了三個多小時，電力格從100％變為99％，僅減少1%，顯然很不正常。而Google論壇上也有數名用戶呼應他，儘管電力顯示百分比不一定相同，但大家都遇到同樣的問題。

一名Google產品專家已確認，這是一個已知的Pixel 5漏洞，未來Android更新會解決電力顯示的問題，但在還沒解決前，用戶可以透過重新啟動手機、或將手機重新插入充電器，讓充電器應能校正電平，來暫時解決問題。

Google小組已意識到這個問題，會在未來的Android更新中盡速推出修復程序。問題應該是電池正在充電，但顯示可能卡住了。如果用戶重新啟動手機，並重新充電，電池電量應可迅速顯示到正確水位。

▲Pixel 5手機握感非常輕盈、背面稍微粗粗的磨砂質感野蠻特別的。（圖／記者吳佳穎攝）