南韓政府陷兩難！擔憂恐遭全球白眼　美國卻續挺俞明希選WTO秘書長

▲美方表態支持俞明希，然而歐盟與多數會員國支持伊衛拉選上WTO秘書長。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

世界貿易組織（WTO）的重要小組提議，依據會員國支持票數多寡，提議由奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）擔任下一屆WTO秘書長。對此南韓政府已經考慮，不排除讓代表南韓參選的通商交涉本部長俞明希（유명희）尊重大多數會員國決定，自行辭去秘書長候選人一職；然而美國政府卻依然表態反對伊衛拉，還呼籲南韓「奮鬥至最後一刻」，此舉使得南韓政府猶豫不決。

根據《韓聯社》報導，隨著WTO發言人洛克威爾（Keith Rockwell）於28日提議支持伊衛拉擔任下屆秘書長，並表示計畫於11月9日一般理事會上承認伊衛拉，南韓政府內部開始不再對俞明希抱持著勝選希望。

不過美國當局卻表態反對伊衛拉，若於11月9日行使否決權，新任WTO祕書長一職在短期內恐怕將持續空缺。南韓政府認為若持續硬撐，恐怕成為WTO無法成功遴選出新任秘書長的罪魁禍首，屆時將招致各會員國的批判，然而卻也不得不同時尊重美國的意見，因此陷入兩難，必須在短時間內做出決定。

報導分析，雖然隨著美國於競選後期主動公開表態支持俞明希，此舉亦可能吸引其他會員國轉而支持俞明希，增加勝選可能性，不過仍是得面臨中國大陸、歐盟等國反對，可以說是連南韓政府都對此情形感到不甚樂觀。

而有外媒報導，美國總統大選結果可能也與WTO秘書長遴選息息相關！WTO高層期盼若拜登當選，因其崇尚多邊主義，可望改為支持伊衛拉，因此考慮將秘書長最終遴選日程延期至拜登正式就任美國總統之後。

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