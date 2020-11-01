　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國威遠播！索馬利亞「青年黨」恐攻首都機場...驚現北韓製迫擊砲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓所生產的迫擊砲，在索馬利亞首都恐攻現場被發現。（圖／達志影像）

▲北韓所生產的迫擊砲，在索馬利亞首都恐攻現場被發現。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）在勞動黨成立75周年閱兵大典上亮出許多戰略武器，包括新型洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈「北極星4ㅅ」，再度讓國際社會對北韓軍火工業實力感到驚艷，然而在今年2月索馬利亞首都摩加迪休的一場恐怖攻擊中，卻驚現北韓、南斯拉夫所製造的迫擊砲。

根據《韓聯社》報導，聯合國安理會轄下索馬利亞制裁委員會在昨（31）日遞交的報告書中指出，當地伊斯蘭宗教極端武裝組織「青年黨」（Al-Shabaab）曾於今年2月17日針對摩加迪休國際機場內聯合國設施發動恐怖攻擊，其中曾使用北韓製造的60毫米63型高爆藥（High Explosive）迫擊砲，以及前南斯拉夫所生產的60毫米M73型高爆藥迫擊砲。

受美國政府資助的媒體《自由亞洲電台》（RFA）分析，從青年黨恐攻現場發現北韓生產的高射砲來看，不排除北韓可能長期與索馬利亞有著直接、間接的軍火交易。

據悉，青年黨數年以來在索馬利亞等東非國家一帶持續展開恐怖攻擊。

索馬利亞長期以來涉嫌與北韓維持軍火貿易，2016年在一艘從索馬利亞駛向伊朗的船隻上，更被法國海軍發現藏有6把北韓研製的73式輕機槍。

聯合國為阻絕資金與軍火武器流入恐怖組織，曾於2008年起對索馬利亞實施制裁，2006年起也因為北韓進行核試，而禁止國際社會對北韓進出口致命殺傷武器與飛彈相關項目。

►北韓飛彈全球最大！美專家錯愕稱「怪物」：核武能直接威脅美國

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
彭政閔到場開講「預測比分」！　球迷擠爆電梯門口
逛全聯驚見「星巴克咖啡」　1杯只要25元
「美國章魚里」命中16次　最新民調川普、拜登支持度超意外
「4字團體」爆潛規則？葉式特工火大開罵　怒掀游否希黑幕
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

長榮女大生父母搭機赴台　鍾父感謝各界：希望女兒同學快恢復正軌

不顧人家喊停！蔬菜戀物男「握紅蘿蔔進出女友」　力道過大…愛人肚破慘死

精靈出現了！詐騙犯扮阿拉丁推銷神燈　印度醫砸120萬才知遭詐

「美版章魚里」命中16次…最新民調曝！　拜登、川普支持度竟相同

國威遠播！索馬利亞「青年黨」恐攻首都機場...驚現北韓製迫擊砲

歐巴馬首度合體拜登！搶拉黑人票　川普大膽猜「美國會變瘋人院」

川普3個月狂辦18場造勢！　史丹佛研究：造成3萬人染疫、700人亡

川普翻盤逆轉勝！谷哥搜尋「川普勝選」次數狂壓拜登　恐準備移民

美選「提前投票」後悔有解！各州規定不一　密西根可「作廢」再投

快訊／加拿大穿「中世紀服裝」男子隨機刺殺！　至少2死、5重傷

長榮女大生遭變態魔擄殺棄屍！雙親換全黑頭像：最後一次去台灣

男孩夢想！肌肉兄弟改造2坪臥室　變身「迷幻電競風」網友：想入住

超應景！他送兒子「原味南瓜裝」 Q萌寶寶「愛不釋嘴」模樣萌翻網

地表最大「同志遊行」開走路線擠爆　展現自我美！披彩虹旗13萬人嗨翻

搭火車大聲講電話！男被勸不爽　脫口罩怒嗆：我一個打你們全部

陣痛1.5小時...金剛猩猩生下寶寶　抱新生兒首亮相！遊客全被萌翻

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

3歲兒不願下馬...宥勝「這一招」他秒改口　限制吃零食「靠數數」女兒乖乖交出冰淇淋

如果妳懷了男友的小孩　會要求對方跟妳結婚嗎？

變態魔擄殺女大生...住家遭蛋洗　長輩親友怒喊：行為跟父母有關

長榮女大生父母搭機赴台　鍾父感謝各界：希望女兒同學快恢復正軌

不顧人家喊停！蔬菜戀物男「握紅蘿蔔進出女友」　力道過大…愛人肚破慘死

精靈出現了！詐騙犯扮阿拉丁推銷神燈　印度醫砸120萬才知遭詐

「美版章魚里」命中16次…最新民調曝！　拜登、川普支持度竟相同

國威遠播！索馬利亞「青年黨」恐攻首都機場...驚現北韓製迫擊砲

歐巴馬首度合體拜登！搶拉黑人票　川普大膽猜「美國會變瘋人院」

川普3個月狂辦18場造勢！　史丹佛研究：造成3萬人染疫、700人亡

川普翻盤逆轉勝！谷哥搜尋「川普勝選」次數狂壓拜登　恐準備移民

美選「提前投票」後悔有解！各州規定不一　密西根可「作廢」再投

快訊／加拿大穿「中世紀服裝」男子隨機刺殺！　至少2死、5重傷

謝佳見參加同志遊行「擁吻小鮮肉」！　穿情侶裝放閃真相曝光

SBL／台銀確定找小洋將　密西根大學厄文觀護盃後到

推銷桃園新屋在地履歷大豆　親子下田採豆趣

不滿意自己？記得別人可能也在羨慕你　專家教你一招反轉心態

台灣大賽／彭政閔開講預測兄弟6比3贏　球迷擠爆電梯門口

買到Pixel 5暗爽「用好久電力不掉！」　結果是Bug淡淡哀傷

31年「BMW老M3」鐵粉翻新超有愛！經典韻味保留再添個人風格

全大運／鄭兆村77M02遇低迷難破魔咒　苦笑「有冠軍就好」

打疫苗頭暈反遭醫生批是「中風前兆」　吳宗憲無奈：被開槍也要先直播

日增61例無症狀！新疆疫情升溫　澳門要求克州入境者隔離

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

國際熱門新聞

母子半裸腐屍坐沙發　留謎樣字條

美最終民調出爐　他大贏114張選舉人票

英破百萬例！　首相宣布1個月禁足令

美版章魚里民調　拜登、川普支持度相同

搖擺州最新民調「亞利桑那、北卡」再拉近

台灣國旗現！愛琴海強震後艾爾段謝各國祝福

船體劇烈搖晃！漁船衝撞跨海大橋　3釣客當場死亡

美戀童士官軍營「性侵虐13歲女」長達6天

美軍進出奈及利亞「殺歹徒救俘虜」川普大讚

快來不及了！美13搖擺州700萬張選票「還在路上」

全球近4600萬例！英重啟居家封鎖令

超級颱風天鵝登陸　菲百萬人急撤

再創紀錄！美逾9000萬人提前投票

土耳其強震！吊燈繞圈狂甩88秒↑

更多熱門

相關新聞

嗨翻萬聖節！年輕人擠酒吧、樂園「傳播病毒」

嗨翻萬聖節！年輕人擠酒吧、樂園「傳播病毒」

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在當局鬆綁防疫政策後，持續面臨零星群聚感染擴散的危機，單日新增病例連續5天突破3位數，今（1）日更是通報124起病例，加上適逢昨（31）日萬聖節，首爾、釜山、大邱商圈內的酒吧擠滿扮裝參加萬聖派對的年輕人，擔憂梨泰院男同志夜店大規模群聚感染可能重演。因此，首爾市府決定從下周起取締在大眾交通運輸工具、公共場所未配戴口罩者。

「美國優先」重振自信！蓬佩奧：北韓2年未核試

「美國優先」重振自信！蓬佩奧：北韓2年未核試

船體劇烈搖晃！漁船衝撞跨海大橋　3釣客當場死亡

船體劇烈搖晃！漁船衝撞跨海大橋　3釣客當場死亡

韓國電視台遭判「關台」！新聞、戲劇將停播6個月

韓國電視台遭判「關台」！新聞、戲劇將停播6個月

日明年14萬人軍演　背景：兩岸爆衝突

日明年14萬人軍演　背景：兩岸爆衝突

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮索馬利亞迫擊砲安理會

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

三上悠亞13秒片「一蹲下走光了」

網紅夜闖燒紙錢　女大生母崩潰：謝謝

外送小火鍋「秒變全公司笑柄」！千人羨慕炸

汪趴地前腳斷兩截　網見亮點笑了

快訊／基隆女打流感疫苗「喪失味覺」　採檢結果出爐

一家最後合照曝　女大生媽淚：台灣還我女兒！

IG女神限動誤傳「床上脫光照」：不能形容的傷痛

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

嫌擄女大生「性侵後殺害」　律師曝判死機率

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

擄殺女大生…變態魔曝：上車還有呼吸心跳！

女大生父母今抵台！凶嫌爸：想當面道歉

快訊／女大生被擄殺！歸仁分局長遭拔官

更多

最夯影音

更多
長榮女大生遭變態魔擄殺棄屍！雙親換全黑頭像：最後一次去台灣

長榮女大生遭變態魔擄殺棄屍！雙親換全黑頭像：最後一次去台灣
男孩夢想！肌肉兄弟改造2坪臥室　變身「迷幻電競風」網友：想入住

男孩夢想！肌肉兄弟改造2坪臥室　變身「迷幻電競風」網友：想入住

超應景！他送兒子「原味南瓜裝」 Q萌寶寶「愛不釋嘴」模樣萌翻網

超應景！他送兒子「原味南瓜裝」 Q萌寶寶「愛不釋嘴」模樣萌翻網

地表最大「同志遊行」開走路線擠爆　展現自我美！披彩虹旗13萬人嗨翻

地表最大「同志遊行」開走路線擠爆　展現自我美！披彩虹旗13萬人嗨翻

搭火車大聲講電話！男被勸不爽　脫口罩怒嗆：我一個打你們全部

搭火車大聲講電話！男被勸不爽　脫口罩怒嗆：我一個打你們全部

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面