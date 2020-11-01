國威遠播！索馬利亞「青年黨」恐攻首都機場...驚現北韓製迫擊砲

▲北韓所生產的迫擊砲，在索馬利亞首都恐攻現場被發現。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）在勞動黨成立75周年閱兵大典上亮出許多戰略武器，包括新型洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈「北極星4ㅅ」，再度讓國際社會對北韓軍火工業實力感到驚艷，然而在今年2月索馬利亞首都摩加迪休的一場恐怖攻擊中，卻驚現北韓、南斯拉夫所製造的迫擊砲。

根據《韓聯社》報導，聯合國安理會轄下索馬利亞制裁委員會在昨（31）日遞交的報告書中指出，當地伊斯蘭宗教極端武裝組織「青年黨」（Al-Shabaab）曾於今年2月17日針對摩加迪休國際機場內聯合國設施發動恐怖攻擊，其中曾使用北韓製造的60毫米63型高爆藥（High Explosive）迫擊砲，以及前南斯拉夫所生產的60毫米M73型高爆藥迫擊砲。

受美國政府資助的媒體《自由亞洲電台》（RFA）分析，從青年黨恐攻現場發現北韓生產的高射砲來看，不排除北韓可能長期與索馬利亞有著直接、間接的軍火交易。

據悉，青年黨數年以來在索馬利亞等東非國家一帶持續展開恐怖攻擊。

索馬利亞長期以來涉嫌與北韓維持軍火貿易，2016年在一艘從索馬利亞駛向伊朗的船隻上，更被法國海軍發現藏有6把北韓研製的73式輕機槍。

聯合國為阻絕資金與軍火武器流入恐怖組織，曾於2008年起對索馬利亞實施制裁，2006年起也因為北韓進行核試，而禁止國際社會對北韓進出口致命殺傷武器與飛彈相關項目。

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