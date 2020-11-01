睡醒就想送134萬！　富豪染疫康復問網友「錢怎麼發」

▲墨西哥第三大富豪普利戈（Ricardo Salinas Pliego）宣布要發100萬引發騷動。（圖／取自FB／Ricardo Salinas）



實習記者陳妙津／綜合報導

大病常會讓人心境轉變，上月確診新冠肺炎的墨西哥第三大富豪普利戈（Ricardo Salinas Pliego）近日康復後，忽然興起想利用旗下阿茲特克銀行（Banco Azteca）發紅包的念頭，還經過推特票選，問民眾該將100萬披索（約新台幣134.5萬）拆分成幾個紅包才好，最終由「拆成100份、每人1萬披索」勝出，引發網路熱議。

普利戈是薩利納斯集團（Grupo Salinas）創辦人，曾在2019年富比世（Forbes）全球億萬富豪排行榜中位列第122名，10月14日他在推特PO出診斷書公布確診消息，經治療後康復，30日在推特上PO文表示「一早起來感覺好多了」，還有了想送紅包給大家的想法。

#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien .



Hoy me desperté con las ganas de REGALAR 1 millón de pesos , aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca (si no la tienen descárguenla a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto: — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 30, 2020

普利戈在貼文中說，他打算利用旗下銀行的APP轉帳給有緣人，建議還沒下載的人快去下載，還問網友「錢該怎麼發比較好」，下方列出3個選項，分別是「分成1000份、每筆1000元披索（約新台幣1345元）」、「拆成200份、每筆金額5000元披索（約新台幣3717元）」，以及「拆成100份、每人1萬披索（約新台幣1萬3511元）」。

貼文一出立刻引發熱議，也吸引近1萬4599名網友踴躍投票，最終「拆成100份、每人1萬披索」獲得55.7%得票率勝出。普利戈表示，自己治療後檢測為陰性便有了發錢的念頭，將在11月2日分享一段影片，和大家講解紅包的分配方式，也建議大家多下載阿茲特克銀行的APP。

但普利戈的做法也引來不少批評，不少網友抨擊他欠稅破億，卻利用這種譁眾取寵的方式為自己製造掌聲，實在可恥，也有人認為應該將錢捐獻給更需要的人，而非拿來隨意揮霍。