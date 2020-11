睡醒就想送134萬！　富豪染疫康復問網友「錢怎麼發」

▲墨西哥第三大富豪普利戈(Ricardo Salinas Pliego)宣布要發100萬引發騷動。(圖/取自FB/Ricardo Salinas)



實習記者陳妙津/綜合報導

大病常會讓人心境轉變,上月確診新冠肺炎的墨西哥第三大富豪普利戈(Ricardo Salinas Pliego)近日康復後,忽然興起想利用旗下阿茲特克銀行(Banco Azteca)發紅包的念頭,還經過推特票選,問民眾該將100萬披索(約新台幣134.5萬)拆分成幾個紅包才好,最終由「拆成100份、每人1萬披索」勝出,引發網路熱議。

普利戈是薩利納斯集團(Grupo Salinas)創辦人,曾在2019年富比世(Forbes)全球億萬富豪排行榜中位列第122名,10月14日他在推特PO出診斷書公布確診消息,經治療後康復,30日在推特上PO文表示「一早起來感覺好多了」,還有了想送紅包給大家的想法。

#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien .



Hoy me desperté con las ganas de REGALAR 1 millón de pesos , aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca (si no la tienen descárguenla a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto: