精靈出現了！詐騙犯扮阿拉丁推銷神燈　印度醫砸120萬才知遭詐

實習記者陳妙津／綜合報導

近日兩名印度詐騙分子向民眾推銷 「阿拉丁神燈」，為求信任甚至還親自打扮成「精靈」忽然出現，結果真的騙到一名醫生以了310萬盧比（約新台幣120萬元）買下神燈，但最後兩名騙子仍在蜜拉特遭逮。

據新德里電視台《NDTV》報導，受騙醫生10月25日向警方報案指稱，初次見面是去治療其中一名嫌犯的「母親」，到府醫療持續一個多月，過程中嫌犯們不斷洗腦，還介紹一名自稱為巴巴的神職人員給他，逐漸取得他的信任後，便開始兜售要價1.5億盧比（約新台幣5800萬元）的阿拉丁神燈。

Indian doctor tricked into paying €36k for "Aladdin's lamp" https://t.co/dnxv9vfLBK — Sunday World (@sundayworld) October 31, 2020

醫生表示，嫌犯謊稱神燈會帶來財富、健康和好運，還在某次到府醫療時，假扮成「精靈」忽然出現，蠱惑他用310萬盧比買下神燈，後來才醒悟所謂的「精靈」根本是其中一個嫌犯假扮的，憤而報警。

▲醫生花了310萬盧比買下神燈。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



警方經調查後，認定3人涉案，其中2名男性詐騙犯伊克拉木丁（Ikramuddin）和阿涅斯（Anees）在密拉特遭逮，還有1名女嫌犯仍在逃，並發現詐騙團體用這種手法在多地行騙，有多個家庭受害。