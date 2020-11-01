川普3個月狂辦18場造勢！　史丹佛研究：造成3萬人染疫、700人亡

▲川普18場造勢活動讓至少3萬人因此染疫。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普為刺激選情，四處舉辦大型造勢活動，而許多現場參與的支持者也都未保持社交距離或配戴口罩。根據史丹佛大學最新研究指出，川普從6月至9月舉辦的18場造勢活動，已造成至少3萬人染疫，其中包含未直接參與但被傳染的病例。

根據CNBC報導，研究人員分析了川普6月20日至9月22日共18場造勢後的新冠肺炎病例，其中有3場在室內、15場在室外，同時比較未舉辦活動的郡縣。結果發現，這些集會直接、間接造成至少3萬人確診，還有700多人因此病逝。

▲川普的造勢場合都未保持社交距離。（圖／路透）



史丹佛大學經濟系主任、研究主要作者柏恩海姆（Douglas Bernheim）表示，這些發現支持了公衛官員要求保持社交距離與戴口罩的警告，「舉辦川普造勢的社區在疾病和死亡方面付出了高昂的代價。」

目前這篇論文尚未通過同儕評鑑，但已在SSRN平台上公開。川普競選團隊發言人帕雷利亞（Courtney Parella）則表示，根據憲法第一修正案（First Amendment），美國人民有權力聚集在一起聽取總統的聲音。

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